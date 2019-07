LIVE - Dimaro, day 1: breve discorso di Ancelotti alla squadra, fase di riscaldamento in corso

18.06 - Fase di riscaldamento in corso. All'esterno della palestra, sulla pista d'atletica, soliti esercizi a ritmo blando con gli ostacolini. Tutto sotto l'occhio vigile dello staff di Ancelotti.



18.01 - Ancelotti ha chiamato tutta la squadra a sé: breve discorso d'apertura, appena un minuto. E ora l'allenamento può cominciare.



17.56 - Eccolo Carlo Ancelotti. Non appena ha messo piede sul terreno di gioco del campo di Carciato, ovazione da parte dei tanti tifosi presenti. (Clicca qui)



17.50 - Pian piano stanno arrivando tutti gli azzurri. Mancano davvero pochi minuti all'inizio della seduta, si attende Ancelotti.



17.40 - Cominciano a scendere in campo i primi azzurri, che si dirigono verso la palestra. Avvistati Rog, Tonelli, Chiriches, Palmiero, Karnezis e Verdi.



17.35 - Malgrado manchi ancora un po', sono già tanti i tifosi presenti sugli spalti. La passione azzurra è già tangibile.



17.30 - Da qualche minuto lo staff di Ancelotti, guidato dal figlio e vice Davide, lavora a Carciato preparando l'allenamento odierno.



Primo allenamento a Dimaro, oggi i calciatori hanno raggiunto alla spicciolata l'Hotel Rosatti, come al solito dimora trentina della squadra azzurra. (Clicca qui per foto e video)



Amici di Tuttonapoli.net, buonasera da Dimaro e benvenuti alla diretta testuale del primo allenamento del Napoli in quel di Dimaro. Carlo Ancelotti dirigerà la prima seduta della nuova stagione, la sua seconda al Napoli. In questo live tutti gli aggiornamenti dettagliati circa quanto accadrà sul campo di Carciato, dove siamo presenti con i nostri inviati.