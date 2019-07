LIVE - Dimaro, day 16: seduta pomeridiana, partitella a pressione ad alta intensità e poi lavoro sulla velocità

Premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

18.29 - Due volte Mertes per i bianchi. Pressione che viene meno in qualche frangente, dopo l'esercitazione sulla velocità molto dispendiosa, e di conseguenza maggiori spazi per arrivare al tiro.

18.27 - Verdi subito avanti con Milik e Insigne mentre palo di Manolas per i bianchi

18.25 - Partitella 9 vs 9 su meno di una metà campo con Zielinski jolly per entrambe le squadre.

18.23 - Termina questa esercitazione molto dispendiosa e si sistemano le porte grandi per un'altra partitella

18.15 - Piccolo problema per Callejon che si accascia a terra dopo un contatto con Contini. Lo spagnolo però poi si rialza dopo l'intervento dello staff medico.

18.09 - Ovazione per Manolas che conclude lo scatto con un bel colpo di testa in avvitamento su cross di Di Lorenzo.

18.07 - Applausi per il 2002 Idasiak per una parata sotto misura su Tutino.

18.06 - Si lavora sulla velocità, come preannunciato nei giorni scorsi da Ancelotti. Azzurri che a coppia corrono verso una porta per andare a concludere, un primo su scarico corto di un collaboratore e l'altro su cross nell'altra porta dopo aver fatto tutta la metà campo

18.03 - Si passa a due porte grandi per una nuova esercitazione.

18.00 - Applausi per un grande recupero di Manolas proprio al momento del tocco vincente di Insigne.

17.50 - Partitella 8 vs 8 più Zielinski jolly. Fondamentale il ruolo del polacco che fa il play in entrambe le squadre, riceve palla e la smista con velocità e precisione, testa alta e visione di gioco.

17.45 - Inizia la partitella a campo ridotto, si segna in due porte piccole, per un totale di quattro, ovviamente senza portieri. Zielinski è un jolly e indossa la casacca gialla.

17.40 - Nell'altra metà campo i portieri si esercitano sull'aggancio del pallone ed i rinvii corti.

17.35 - Doppio torello per cominciare a riprendere confidenza con la sfera.

17.30 - Subito esercizi di riscaldamento con ostacoli mentre ci sono già quattro mini porte al centro del campo. A breve si lavorerà subito col pallone.

17.28 - Squadre in campo, tutti a centrocampo agli ordini di Ancelotti.

Amici di Tuttonapoli.net benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano del Napoli a Carciato. Grande entusiasmo sugli spalti, tanti tifosi sono arrivati per il weekend.