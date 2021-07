LIVE - Dimaro, day 6: partitella 11 vs 11 a metà campo, a bordocampo anche ADL

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

17.55 - Inizia la partitella, 11 vs 11, su una metà campo: subito in gol Tutino per gli arancioni

17.50 - Ora il gruppo si sposta sull'altro lato del campo per fase d'attivazione

17.40 - Grande competitività nel torello d'inizio d'allenamento, con Spalletti che si fa sentire per sottolineare i tocchi più belli

17.35 - In campo anche il presidente De Laurentiis che segue l'allenamento dei suoi giocatori

17.30 - Torello per tutto il gruppo, ancora palestra per Zielinski

17.15 - Primi azzurri in campo

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nel sesto giorno del ritiro di Dimaro agli ordini di Luciano Spalletti.