LIVE - Fase 2, conferenza stampa Conte: "Ora dobbiamo convivere col virus, c'è il rischio di contagi alti"

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, torna a parlare agli italiani, annunciando le novità legate alla "Fase 2" del Coronavirus. Stasera alle ore 20.20 parlerà infatti in conferenza stampa per annunciare il nuovo decreto.

20.25 - Inizia la conferenza stampa

"Abbiamo controllato l'epidemia con dei sacrificio, all'inizio sembrava sfuggirci ma da nord a sud c'è stato senso di responsabilità. Ora inizia una fase in cui dovremo convivere col virus ed in alcune aree potrebbe risalire la curve dei contagi ed è un rischio che dobbiamo assumerci, ma con metodo e rigore. Sarà ancora più importante mantenere la distanza di sicurezza, la responsabilità, se vuoi bene all'Italia devi evitare il rischio del contagio e quindi mai avvicinarsi e rispettare le distanze di almeno un metro. Anche con i parenti bisogna stare attenti, rispettare questa precauzione, gli scienziati ci dicono che 1 contagiato su 4 è in famiglia. Vogliamo che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere col virus è non ammallarci e rispettare le distanze altrimenti la curva risalirà, aumenteranno i morti e avremo danni irreversibili per l'economia. Se ami l'Italia, mantieni le distanze.

Noi avremo il compito di vigilare per tenere la curva sotto controllo e non farla risalire e saremo pronti per intervenire in modo rapido se necessario. Il meccanismo per controllare la curva ve lo spiegherò. Ci aspetta una sfida complessa, tanti di voi dopo tante privazioni vorrebbero un allentamento definitivo, possiamo reagire negativamente e affidarci alla rabbia, individuare un colpevole, come il governo, le regioni, l'europa, la stampa, ma possiamo anche scacciare via la rabbia e pensare a ciò che ciascuno di noi può fare per risollevarci.