LIVE - Incontro con i tifosi, Garcia: "Giochiamo per vincere. Osimhen? Ha contratto! Sul sostituto di Kim...", Gollini: "Lo Scudetto a Napoli è speciale"

E' previsto intorno alle 21:15, nel ritiro di Dimaro, un incontro tra i tifosi e due calciatori del Napoli, insieme a Rudi Garcia. Nel Napoli Summer Village di Carciato con il tecnico ci saranno Juan Jesus e Pierluigi Gollini, pronti a rispondere alle domande dei supporters riversatisi in Val di Sole. Su Tuttonapoli.net, come sempre, la diretta testuale.

21:22 - Salgono sul palco Juan Jesus, Pierluigi Gollini e Rudi Garcia.

Per Garcia: quali sono le ambizioni per quest'anno? "Tu quando fai un gioco anche noi iniziamo per vincere".

Per Garcia: qual è stata la prima emozione appena arrivato a Napoli? "Semplicemente quando sono arrivato in città anche se i giocatori erano in vacanza sono venuto intorno a metà giugno e ho visto Napoli tutta azzurra. Tante bandiere, striscioni per lo Scudetto e questo mi è piaciuto molto. Ho capito che è più di una passione, qua sembra quasi una religione e mi piace tanto".

Per i giocatori: come ci si sente ad aver vinto lo Scudetto? Juan Jesus: "Aver vinto lo scudetto per tutta la città e per noi è stata un'emozione per cui enorme pèr cui ci vorrà tempo per realizzare cosa abbiamo fatto. All'inizio della scorsa stagione tutti dicevano che saremmo arrivati sesti e poi abbiamo vinto ed è stata un'emozione unica".

Gollini: "Emozione unica, tutti i ragazzini sognano di arrivare in A e poi di vincere qualcosa. Per un ragazzo italiano vincere lo scudetto è unico e indimenticabile e ripaga di tanti sacrifici. Poi farlo a Napoli è ancora più bello".

Per Gollini: cosa provi durante il rigore? "E' il momento in cui ho meno pressione, ce l'hanno più i giocatori di movimenti che io. Puoi diventare eroe".

Per Garcia: ci sarà più spazio per Raspadori? "Quando si fa un pasto non si mette un solo ingrediente: ci vuole tutto e Raspadori è un ingrediente che fa gol".

Per Garcia: quali sono le intenzioni per il prossimo campionato? "Io sono una persona che ama la logica, se una squadra gioca molte volte bene, ha possibilità tante volte di vincere le partite e vogliamo fare questo".

Per Juan Jesus: che caratteristiche deve avere il sostituto di Kim? "La società sicuramente deve lavorare per trovarlo, anche quando è andato via Koulibaly si è detto chi è questo e Kim ha dimostrato il suo valore. Ci affidiamo alla società, arriverà sicuramente qualcuno che ci aiuterà a vincere le partite"

Per Garcia: "Come difensori centrali abbiamo Juan Jesus, Rrahmani e Ostigard che sono ottimi giocatori. Questi li abbiamo in casa e non si muovono. Poi se possiamo trovare un quarto che abbia qualità da titolare, ben venga, altrimenti ne ho già tre".

Per Gollini: quando c'è il rigore tu cosa guardi? "A questi livelli non puoi guardare la palla perchè tirano troppo forte, è un mix di istinto e studio".

Per Juan Jesus: ti senti un leader? “Sono sempre a disposizione di tutti: ho vissuto a Napoli, Milano e Roma ma posso dare il mio contributo sempre", interviene Gollini: "E' la risposta che deve dare ma lo è un leader”.

Per Garcia: intercederà con ADL per far restare Osimhen a Napoli? “E’ sotto contratto, arriva domani con tutti gli altri. Lo ripeto, quando ho incontrato De Laurentiis ci siamo trovati sull'ambizione. Il presidente è molto ambizioso, ha fatto grandi cose l'anno scorso e non vuole fermarsi. Avremo una squadra di qualità".

Per Gollini: cosa ha Napoli di speciale rispetto alle altre piazze? “Caratterialmente mi sposo con tante cose dei napoletani: la passione per la musica, l’arte e l’amore per il calcio che è diverso dal solito. La prova è ciò che abbiamo vissuto l'anno scorso. A volte sembra una frase fatta, ma vincere qua non è come vincere in altri posti. Il vostro supporto è stato la nostra benzina. I miei genitori? Non li ho mai visti mangiare come a Napoli. Siete un popolo ed una città speciale, è bello far parte di tutto questo”.

Per Garcia: prima impressione appena arrivato a Napoli: “Difficile camminare a Napoli ma avevo visto Pompei e la costiera amalfitana. La città è unica, mare e montagna è bellissimo, puoi approfittare del cibo e del clima. C'è tanto da scoprire, mi piace visitare i musei: magari sarà in giro con baffi e parrucca”.

Gollini parte con un rap che fa impazzire tuttu i tifosi.

Qual è il vostro coro napoletano preferito? Juan Jesus: "Sarò con te è il coro che mi piace di più". Anche per Gollini il coro preferito è lo stesso.

Per Garcia: "Sostituto di Ndombele? Devo allenare tutto il gruppo per conoscerli meglio ma abbiamo tanta qualità a centrocampo, sono complementari e ci sono alcuni che possono fare gli etserni d'attacco. Ndombele l'ho conosciuto in Francia da avversario e troveremo un giocatore per sostituirlo. Chi è a Napoli deve saper giocare a pallone, ma vorrei un calciatore di fisicità per aiutare Anguissa".