Repubblica - ADL-Conte, incontro vicino: spunta nuova data

vedi letture

I tifosi del Napoli sognano lo scudetto, ma è tema caldo anche quello relativo al futuro di Antonio Conte. Il tecnico leccese è concentratissimo sulla volata e con ogni probabilità, scrive Repubblica oggi in edicola, il suo incontro con De Laurentiis per programmare il futuro andrà in scena non in questa settimana ma solo all'inizio della prossima settimana, probabilmente lunedì mattina. Il quotidiano scrive che, dopo Spalletti, “un altro clamoroso divorzio in panchina non farebbe bene al progetto Napoli. Nè alla sua immagine”.

