Retroscena Conte: si è adirato per i primi approcci sulla festa Scudetto

È ancora presto per parlare di festa scudetto. Se ne riparlerà tra un paio di settimane a Palazzo San Giacomo. Tutto rimandato a dopo il Parma. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, pare che i primi approcci sul tema abbiano concretamente fatto adirare Conte, che non ammette distrazioni e che già teme l'effervescenza in città, dove cominciano a spuntare bandiere e magliette celebrative del titolo.

"«Calma» e «occhio», predica giustamente il tecnico che ha però ben chiaro cosa significhi il calcio a Napoli, unica grande città italiana che ha una sola squadra così tanto seguita. Testa solo al campo dunque con altre tre giornate davanti e sette punti da conquistare". Alla fine del campionato mancano tre partite e il Napoli per essere artefice del proprio destino senza dover pensare ai risultati dell'Inter dovrà conquistare almeno sette punti.