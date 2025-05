Infortunio Lobotka: la notizia che filtra da Castel Volturno

Il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti dopo i due giorni di riposo post Lecce. Domenica sera la sfida al Genoa al Maradona. Oggi si conoscerà l'esito dell'infortunio di Lobotka, uscito anzitempo con il Lecce. Per lo slovacco, secondo il Corriere del Mezzogiorno, "non dovrebbe essere nulla di preoccupante, solo una contusione".

Attesa per notizie ufficiali. In caso di forfait è comunque pronto Gilmour che ha sempre fatto benissimo sia al posto di Lobo che al suo fianco come play aggiunto. Non solo. Buone notizie anche da Neres che potrebbe tornare a disposizione nelle ultime due partite con Parma e Cagliari. Il brasiliano può accomodarsi in panchina e dare il suo apporto per l'importante finale di stagione.