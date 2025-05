Infortunio Lobotka: non è esclusa una soluzione per il Genoa

Ultime sulle condizioni di Lobotka dopo l'infortunio di Lecce. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola. La speranza di Conte, ovviamente, è di recuperarlo in tempo per la partita di domenica con il Genoa al Maradona.

"Oggi sarà valutato alla ripresa, innanzitutto per escludere il pericolo di problematiche più serie, ma l’idea è che stringendo i denti esistono chance di rivederlo subito all’opera. Un po’ come è accaduto a Di Lorenzo e Anguissa alla vigilia di Lecce: se lo staff medico darà l’okay e il tecnico deciderà di metterlo al centro del villaggio centrocampo, Lobo non si tirerà indietro".