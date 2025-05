Cds - ADL, pronto mercato super per blindare Conte: la cifra che verrà investita

vedi letture

Prima o dopo il Genoa cambia poco. De Laurentiis, rientrato dalle Maldive, è pronto a incontrare il suo allenatore per parlare di futuro. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Conte ha un contratto fino al 2027 ed è innamorato di Napoli esattamente come la sua famiglia, però ha fondato una carriera sulle vittorie e ha la legittima priorità di allenare una squadra all’altezza di competere ad alti livelli sia in campionato sia in Champions.

"In un concetto: aspetta garanzie in tal senso. Adl, dal canto suo, è pronto a mettere sul tavolo del mercato almeno 150 milioni di euro: un tesoro fondato sulla cessione di Kvara (70) e sulla prossima di Osimhen (75), più varie ed eventuali. Una campagna acquisti simile e addirittura migliore di quella dell’estate 2024: davvero super nonostante l’assenza della Champions e in linea con le richieste del tecnico e le strategie di Manna".