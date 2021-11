LIVE - Inter-Napoli 1-1 (18' Zielinski, 26' Calhanoglu): il turco pareggia i conti su rigore

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

34' - Cartellino giallo per Rrahmani per un fallo tattico su Correa

33' - OSIMHEN! Lozano punta l'uomo sulla destra e serve in mezzo Osimhen. Tiro di prima intenzione del nigeriano che viene murato.

27' - Sventagliata per Darmian, che imbuca per Calhanoglu. Koulibaly fa buona guardia, ma concede l'angolo.

25' - GOL DELL'INTER - Sul dischetto si presenta Calhanoglu che spiazza Ospina e ristabilisce la parità.

24' - CALCIO DI RIGORE PER L'INTER! Ammonito Koulibaly

23' - Conclusione di Barella dopo la sponda di Darmian: Koulibaly mura e l'Inter protesta con Valeri. Check in corso col VAR Aureliano.

20' - Calhanoglu va alla battuta di una punizione: Skriniar colpisce in allungo, spedendo a lato e togliendo la palla dalla disponibilità di Lautaro.

18' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Zielinski strappa il pallone a Barella e serve Insigne.Il capitano azzurro temporeggia al limite e poi serve il polacco che di prima intenzione infila la palla sotto la traversa.

15' - Di Lorenzo va via in progressione a due uomini e prova a lanciare Osimhen in profondità. Pallone profondo, esce Handanovic.

12' - Palla che arriva ad Osimhen, che prova a calciare al volo, ma liscia il pallone e comette fallo su Ranocchia.

10' - Osimhen va in pressione con troppa foga su Skriniar: fallo e giallo per il centravanti del Napoli.

7' - Anguissa perde palla e fa ripartire l'Inter. Perisic crossa per Lautaro, il cui colpo di testa termina di poco alto sopra la traversa.

6' - Insigne apre su Fabian, ma il cross termina direttamente tra le braccia di Handanovic.

5' - Insigne cerca Di Lorenzo sul secondo palo: in spaccata il terzino azzurro non riesce a fare la sponda.

4' - Il Napoli riparte con Osimhen e Insigne. Tocco per Fabian, che cerca di nuovo il nigeriano, steso da Lautaro Martinez sulla trequarti.

3' - Direttamente dalla corsia sinistra, Perisic arriva sul fondo e fa partire il traversone, ma la sfera termina direttamente sul fondo.

18.02 - PARTITI! Inizia il match

17.59 - Le due formazioni fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Inno di Allevi e sarà calcio d'inizio.

17.45 - Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, prima della sfida contro l'Inter è intervenuto al microfono di Dazn: "Sappiamo che è una partita molto difficile, giochiamo in casa loro e sono forti, con i tifosi ancor di più. Ma ci sono in palio tre punti e noi proveremo a vincere, come sempre, perché è importante per noi e per i nostri tifosi. Sarà difficile, ma proveremo a vincerla".

Quanto ti ha aiutato Spalletti? All'Inter trasformò Brozovic. "Sappiamo già tutto quello che fa Brozovic, è un grande giocatore, molto forte. La verità è che il mister mi sta aiutando molto, provo a fare quello che mi chiede in campo, speriamo di continuare così".

17.39 - Joaquin Correa, attaccante dell'Inter, ha una grande chance contro il Napoli visto che Edin Dzeko non è al meglio e ne ha parlato prima della partita ai microfoni di Dazn: "Ogni settimana abbiamo un'opportunità. Ho avuto un problema fisico, ma ora sto bene, ho fatto tanti minuti in nazionale e spero di fare bene".

Come hai visto Lautaro, a digiuno da un po'? "E' tranquillo, sa che il gol arriverà. Ha esperienza. Sarà importante aiutarlo per arrivare alla vittoria tutti insieme".

17.34 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, a pochi minuti dalla gara da ex sul campo dell'Inter ha raccontato le sue emozioni a Dazn: "Diventa difficile sapere com'è tornare qui da avversario. Io vivo tutto intensamente, si fa tutto in diretta, quindi non so come reagirò dopo. Il mio passato lo porto sempre dietro. Sono state sensazioni bellissime quelle che ho avuto qui, ho trovato un ambiente che mi ha seguito, mi ha dato una mano a fare il mio lavoro. Poi si fanno i complimenti a quelli che hanno vinto il campionato l'anno scorso, dai calciatori ai dirigenti, perché hanno raggiunto un buon calcio".

Come ha visto Lozano? "E' sempre disponibile. E' un bravo ragazzo, vuole giocare. Quando magari lo togli a un quarto d'ora dalla fine vorrebbe rimanere dentro, ma è corretto così. E' un calciatore che sa ribaltare l'azione, che crea delle possibilità di apertura perché è bravo a fare l'uno contro uno. Nonostante le sue caratteristiche tecniche ha personalità, vuole prendersi le responsabilità".

17.32 - Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, prima della sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Siamo ancora in una fase interlocutoria del campionato. Conta il risultato, molto, ma conta anche la prestazione che deve essere convincente, al fine di darci autostima e per capire che possiamo lottare per il campionato".

Si aspettava Spalletti così in alto col Napoli? "C'è una bella combinazione tra società, squadra e allenatore, un mix vincente. Sono contento per lui, un ottimo allenatore che ha fatto bene anche con noi. Ma i cicli finiscono. Da parte mia c'è massima stima per un professionista come Spalletti".

Come va il rinnovo di Brozovic? "Dobbiamo ancora entrare nel vivo della negoziazione. Ma io sono fiducioso, come tutti i dirigenti dell'Inter. Lui si è trovato molto bene qui, sono quasi sicuro del fatto che il ragazzo possa continuare la sua esperienza in questo glorioso club. Non è facile trovare altri club che possano dare a lui quello che l'Inter gli ha dato, considerato anche ciò che lui ha dato all'Inter. Spero che si possa trovare un'intesa per proseguire".

Parla spesso di opportunità di mercato: tra queste c'è Insigne? "Opportunità mi riferisco in senso generale. Sta a noi dirigenti cogliere le situazioni favorevoli. Entrare nel merito non è corretto adesso, Insigne è un nostro avversario stasera. Queste situazioni vanno colte quando esistono le condizioni per farlo. Si tratta di valutarle una per una".

17.30 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

17.10 - Nonostante il divieto ai campani, sono come sempre migliaiai i tifosi azzurri presenti, arrivati da ogni parte del nord Italia e non solo

16.50 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni di Inter-Napoli: Luciano Spalletti lancia Lozano dopo la positività di Politano e per il resto conferma l'11 consolidato con Zielinski sotto punta. Inzaghi tiene Dzeko fuori e sceglie Correa con Lautaro. In difesa c'è Ranocchia al centro con Skriniar e Bastoni.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne, Osimhen.

16.00 - Già pronta nello spogliatoio la maglia bianca, da trasferta, per Diego, presentata e messa in vendita dal Napoli nelle ultime ore.

Considerando anche l'infortunio di Ounas e che Mertens probabilmente non ha ancora un ampio minutaggio, toccherà a Hirving Lozano partire dal primo minuto nonostante sia stato l'ultimo a rientrare dopo un lungo viaggio, partito dopo l'ultima trasferta in Canada. Una chance importante per Lozano, dopo le polemiche dei giorni scorsi sulle dichiarazioni sul desiderio di passare in un club più importante: "Sta bene, ha giocato giovedì, ha ore e ore di viaggio ma è voglioso. E' normale avere ambizioni, mi auguro a fine stagione riceva interessi di club che lui ritiene più importanti, significherebbe - le parole del tecnico - che ha raggiunto dei nostri obiettivi. L'anno scorso rimanendo fuori dalla Champions non abbiamo ricevuto nessuna richiesta per nessuno. Se vogliono avere richieste devono fare risultati".

"E' una gara importante, non definitiva". Luciano Spalletti in conferenza stampa si accoda a Simone Inzaghi, del resto è difficile dire diversamente, ma dopo il ko del Milan a Firenze la gara di San Siro rischia di essere ancora più pesante. Da un lato può valere il ritorno dell'Inter in scia Scudetto, dopo una serie di big-match steccati, dall'altro il Napoli affronterà il primo vero test d'altissimo livello per un allungo che sarebbe inaspettato in una giornata chiaramente sfavorevole sulla carta. Ed il tecnico del Napoli vuole giocarsela al massimo, senza retro-pensieri o alibi dopo la positività di Politano, la seconda dopo quella di Demme: "All'inizio si sono fatti male Demme, Zielinski e non c'era Anguissa. Avevamo solo con tre giocatori ed abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non mi sono mai lamentato in 20 anni di carriera, non è che mancano tre o quattro elementi e chiniamo il capo. Sarebbe come dire alla squadra che non ce la possiamo fare".

