LIVE - Lecce-Napoli 1-3 (28' Llorente, 39' Insigne, 52' Fabiàn, 61' Mancosu): dal dischetto accorciano i pugliesi

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

71' - Farias sfonda sulla destra, scodella dentro per Lapadula che incorna ma non trova la porta.

70' - Arriva il terzo cambio per il Lecce: fuori Rispoli, dentro Benzar.

69' - Ghoulam scodella dentro dalla bandierina, palla mischia con Elmas che cerca di colpire senza trovare il pallone.

68' - Il Napoli conquista calcio d'angolo.

67' - Mancosu si libera di due azzurri, scodella dentro verso Lapadula ma è tutto fermo. Offside.

66' - Cambio per il Lecce: fuori Falco, dentro Lapadula.

65' - Il Lecce non sfrutta il corner, riparte Insigne che si lascia recuperare in corsa.

64' - Il Lecce conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

62' - Entusiasmo sugli spalti del Via del Mare, il gol di Mancosu ha svegliato i tifosi di casa.

61' - GOL DEL LECCE! Mancosu dal dischetto non sbaglia, palla all'angolo alto con Ospina spiazzato, 1-3!

60' - Tutto confermato, è calcio di rigore.

59' - Tutto fermo, l'arbitro si sta consultato con il Var che capire se il fallo sia effettivo da parte di Ospina.

58' - CALCIO DI RIGORE PER IL LECCE! Ospina esce dai pali per chiudere su Farias, il colombiano va sul pallone ma prende l'avversario, l'arbitro indica il dischetto!

58' - Falco calcia la punizione e scodella dentro, Llorente allontana.

57' - Intervento duro di Fabiàn che è già ammonito, punizione Lecce in proiezione offensiva.

57' - Dalla bandierina ancora palla dentro verso Rossettini, Koulibaly di testa allontana.

56' - Il Lecce guadagna calcio d'angolo, salgono le torri.

55' - Il Lecce fa girare palla, il match si mette sua salita ripidissima per la squadra pugliese.

53' - Fabiàn si becca il giallo dopo il gol, esultanza eccessiva ravvisata dall'arbitro.

52' - Insigne appoggia per Fabiàn sulla destra, lo spagnolo si porta la palla sul mancino e lascia partire un tiro fantastico verso il palo lontano, palla in rete e terzo gol azzurro!

52' - GOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOL! FABIAN! CHE GOL HA FATTO FABIAN RUIZ!

51' - LUCIONI! Dalla punizione parte la scodellata dentro, il difensore del Lecce incorna ma tocca soltanto l'esterno della rete.

50' - Fallo di mano di Elmas, punizione Lecce in proiezione offensiva.

49' - Cross teso di Rispoli dalla destra, bravo Koulibaly che di testa allontana.

48' - Proteste continue di Tabanelli che si becca il giallo.

47' -Buon calcio d'angolo battuto dal Napoli: schema a liberare Maksimovic sul secondo palo, ma la sponda del serbo non trova nessuno a supporto.

46' - Cambio all'intervallo per il Lecce: al posto dell'ammonito Tachtsidis entra Petriccione.

46' - Comincia il secondo tempo!

15.50 - All'intervallo il Napoli è in vantaggio per 2-0 contro il Lecce. Al duplice fischio Fernando Llorente, attaccante azzurro, è intervenuto a Sky Sport: "Intesa con Milik? Mi trovo benissimo con tutti. E' una grandissima squadra, stiamo provando a giocare un bel calcio, con la palla da una parte all'altra. Il Lecce si chiude molto dietro ed è difficile entrare centralmente. Speriamo di continuare così perché abbiamo bisogno di vincere questa partita".

15.47 - Finisce il primo tempo al Via del Mare! Napoli in vantaggio in casa del Lecce, 2-0 al momento deciso dalle reti di Llorente e di Insigne dal dischetto.

45'+1' - Elmas recupera su Majer partito in velocità, il giocatore del Lecce va giù e l'arbitro ammonisce il centrocampista azzurro.

45' - L'arbitro ha concesso un minuto di recupero.

44' - Tabanelli riceve palla al piede, prova a girarsi ma è bravo Elmas in chiusura.

43' - Fabian prova a scambiare con Insigne, servono quattro giocatori del Lecce per fermare la manovra partenopea.

42' - Elmas prova ad imbeccare Llorente in verticale, anticipa tutto Lucioni che chiude.

40' - Insigne incrocia il destro dal dischetto, Gabriel intuisce ma non ci arriva! 2-0!

39' - GOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOOL! INSIGNE! INSIGNE! INSIGNE! STAVOLTA NON SBAGLIA! 2-0!

38' - Gabriel para il rigore di Insigne ma è tutto da ripetere! Il portiere del Lecce si muove prima e para il rigore di Insigne ma è tutto da ripetere, scatta anche il giallo!

37' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Il tocco di mano di Tachtsidis c'è, e dunque penality per gli azzurri.

36' - L'arbitro va al Var, il tocco di mano sembra davvero netto.

35' - Insigne va alla battuta del calcio di punizione dalla destra. Scodellata, Llorente colpisce di testa ma Tachtsidis mura. La palla finisce in angolo, il Napoli protesta per un presunto tocco di mano.

34' - Il Napoli conquista calcio di punizione in proiezione offensiva.

33' - MILIK! Il polacco ci prova dal limite, Gabriel blocca a terra.

32' - Malcuit da destra sfonda, palla dentro e velo di Milik per Llorente che resta dietro, allontana il Lecce.

31' - Insigne parte dalla sinistra, prova ad accentrarsi per colpire ma non trova la porta.

30' - Il Napoli insiste in questa fase del match.

28' - Zielinski imbuca per Milik, che si gira e calcia sul muro. Il rimpallo favorisce Llorente, che come un rapace si fionda sul pallone vagante ed è freddissimo ad angolare davanti a Gabriel per l'1-0!

28' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! LLORENTE! LLORENTE! LLORENTE! VANTAGGIO NAPOLI!

25' - Il Napoli aumenta l'intensità a centrocampo, Lecce che non riesce più a costruire.

24' - LLORENTE! Ghoulam scodella dentro dalla bandierina, Llorente incorna ma trova la gran risposta di Gabriel! Sulla ribattuta ancora ci prova Fabiàn ma sempre Gabriel respinge!

23' - INSIGNE! Salta un avversario, entra in area da sinistra e calcia! Ci arriva Gabriel, calcio d'angolo!

23' - Parte Falco in contropiede, Ghoulam lo stende e si becca il giallo.

22' - Ghoulam scodella dentro, mette via di testa Tabanelli.

21' - Il Napoli conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

20' - Elmas prova la conclusione da fuori, palle che colpisce in pieno Milik. La difesa del Lecce mette poi via la minaccia.

19' - Pressing alto adesso del Lecce, il Napoli prova ad uscire palla al piede.

18' - MANCOSU! Si accentra da destra, calcia in porta ma la sfera termina di poco fuori.

16' - Misunderstanding tra Fabian e Malcuit: il francese si butta in area, lo spagnolo lo cerca sulla fascia. Un regalo iil possesso al Lecce.

15' - FARIAS! Il primo squillo del Lecce è del numero 17. Farias riceve sulla trequarti, punta la porta e calcia da fuori. La sfera termina a lato.

12' - Il Napoli non sfrutta il corner, mischia che vede il pallone finire in rimessa dal fondo.

11' - Milik riceve in area spalle alla porta, si gira e calcia! Calcio d'angolo!

10' - Tabanelli si accentra da sinistra, mette dentro per l'inserimento di Falco che viene anticipato da Maksimovic.

8' - INSIGNE! Prende palla sulla trequarti, ci prova da lontano ma il pallone termina fuori.

7' - Lecce che prova a costruire la manovra ma il pressing del Napoli limita l'offensiva pugliese.

6' - Altro cross per gli attaccanti azzurri, stavolta lo lascia partire Malcuit che non trova nessuno pronto a colpire.

5' - Ghoulam scodella dentro dalla sinistra, fiora Llorente che non arriva sul pallone.

4' - Guizzo di Ghoulam che da sinistra si accentra, apre su Fabiàn che non arriva sul pallone.

3' - Mancosu affronta Koulibaly, il difensore azzurro fa a sportellate ma ha la meglio sull'avversario.

2' - Giro palla prolungato per il Napoli in questo avvio.

1' - COMINCIA LA PARTITA!

14.55 - Squadre in campo

14.40 - "Abbiamo un ampio parco attaccanti, con giocatori anche dalle caratteristiche diverse. Oggi Milik può agire da seconda punta, toccare tanti palloni e ma assicurare anche presenza in area", questa la battuta a DAZN, nel pre-partita, del vice-allenatore del Napoli Davide Ancelotti

14.20 - Squadre in campo per il riscaldamento.

14.15 - Giornata soleggiata a Lecce con temperatura vicina ai 30 gradi. Previsti 1000 tifosi del Napoli nel settore ospiti.

13.50 - LE FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli. Ancelotti opera 8 cambi: esordio stagionale per Ospina e Milik che farà coppia con Llorente. A centrocampo out anche Callejon, c'è Elmas con Zielinski e Fabian ed è da capire chi andrà a destra. In difesa Malcuit e Ghoulam fanno rifiatare Di Lorenzo e Mario Rui. Nel Lecce c'è Farias e non Babacar con Mancosu e Falco.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Majer, Tachtsidis; Mancosu; Farias, Falco. A disposizione: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Petriccione, Benzar, Lapadula, Shakov, Dumancic, La Mantia, Babacar, Lo Faso. All. Liverani

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Llorente. A disposizione: Meret, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, Gaetano, Mertens, Callejon, Lozano. All. Ancelotti

13.35 - Il Napoli giocherà con la prima divisa azzurra. Già tutto pronto negli spogliatoi ospiti.

13.20 - Si va verso un attacco inedito formato da Milik e Llorente insieme.

Liverani deve fare a meno di Fiamozzi, Meccariello e Dell'Orco e probabilmente di Imbula non ancora al top. In difesa Rossettini e Lucioni con Rispoli a destra e Calderoni a sinistra. A centrocampo Majer, Tachtsidis e Tabanelli mentre in attacco certo di un posto Falco, probabilmente con Mancosu rifinitore e Babacar di punta, ma non è da escludere Farias.

Ancelotti deve fare a meno di Manolas e Younes per affaticamento muscolare e Allan influenzato. Tra i pali potrebbe toccare ad Ospina; in difesa Malcuit e Ghoulam dovrebbero far rifiatare Di Lorenzo e Mario Rui con Koulibaly in coppia con Maksimovic. In mediana spazio ad Elmas e Zielinski con Callejon a destra e Insigne a sinistra. In attacco si va verso una coppia Lozano-Milik, ma non è da scartare l'ipotesi Llorente.

Il Lecce ha perso le ultime due sfide di campionato disputate contro il Napoli. La squadra pugliese non vince due partite di fila in serie A dal 2012 e nelle prime quattro giornate non ne ha mai vinte due nella sua storia. Attenzione però alla propensione offensiva della squadra di Liverani: il Lecce ha effettuato 51 tiri finora, solo sei in meno del Napoli. Ma anche a Farias che ha nel Napoli la sua vittima preferita in serie A (4 gol).

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Napoli! Dimenticare l'impresa col Liverpool e non sottovalutare il Lecce. Sono questi gli obiettivi del Napoli che va a caccia della terza vittoria in campionato in quella che è la prima di tre sfide contro formazioni medio-piccole (poi arriveranno Cagliari e Brescia al San Paolo) che possono già dare un'altra faccia alla classifica. La squadra di Ancelotti dovrà presentarsi al meglio dal punto di vista mentale perché il Lecce di Liverani è reduce dalla vittoria sul campo del Torino, dominando la gara tatticamente e per qualità di gioco e mostrando valori comunque insidiosi. Al Via del Mare - che presenterà quasi 25mila spettatori - il Napoli troverà l'entusiasmo per il primo big-match della stagione e quello di una squadra che non avrà molto da perdere.