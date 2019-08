LIVE - Marsiglia-Napoli 0-1 (38' Mertens): via alla ripresa, sei cambi per Ancelotti

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

57' - Ancora calcio d'angolo, stavolta per il Napoli: Mandanda fa suo il pallone anche stavolta.

56' - Younes vicino al raddoppio! Colpo di testa dal calciatore con Mandanda che mette in corner

54' - Risponde il Marsiglia che conquista un calcio d'angolo: Maksimovic tocca ancora in corner. Nulla di fatto dal successivo tiro dalla bandierina.

52' - Gli azzurri conquistano un calcio d'angolo: Mandanda esce con i pugni e anticipa Maksimovic

50' - Brutto fallo di Amavi su Verdi: ammonito il calciatore dell'Om

47' - Numerosi cambi per Carlo Ancelotti. Fuori Ghoulam, Fabian, Manolas, Luperto, Milik ed Elmas. In campo Younes, Gaetano, Chiriches, Mario Rui, Maksimovic, Verdi. Nel Marsiglia fuori Kamara e Sarr, entrano Alvaro, Germain.

22.07 - Via alla ripresa.

45'+2' - Finisce il primo tempo.

45' - Contropiede sbagliato dal Napoli: Fabian dà a destra per Mertens che poi sbaglia il cross.

43' - Intervento duro di Mertens su Payet: ammonito anche il belga.

41' - Il Marsiglia prova a farsi rivedere sull'esterno: cross al centro di Payet, Manolas di testa allontana.

38' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL GOL! DRIES MERTENS! Splendida giocata del Napoli. Elmas lancia Insigne che apre per Callejon, tocco di prima per l'inserimento perfetto del belga che fa 1-0.

37' - Si riialza Callejon, si riprende a giocare.

36' - Brutto intervento di Sanson in scivolata su Callejon: ammonito il francese. Resta a terra lo spagnolo.

34' - Nuovo tentativo da fuori area del Marsiglia, tiro potente di Radonjic bloccato da Meret

32' - Gran tocco di Ghoulam che lancia Insigne: cross a cercare Callejon sbagliato e occasione sfumata.

30' - Ritmi più bassi rispetto alle prime fasi della partita.

28' - Ha già toccato tantissimi palloni Elmas che sembra già inserito nei meccanismi azzurri.

25' - Ora è il Napoli a fare possesso palla alla ricerca di varchi offensivi per andare a rete.

23' - Si riprende a giocare

23' - Si fermano le due squadre per una breve pausa.

22' - Tentativo di conclusione a giro di Chabrolle: palla alta di poco.

20' - Mertens verticalizza per Milik, Mandanda è bravo in uscita e anticipa il polacco.

17' - Lancio perfetto di Mertens di 40 metri per Callejon che aggancia benissimo poi Hysaj perde il pallone.

15' - Grande chiusura di Manolas che rimedia successivamente anche ad un errore di Hysaj allontanando il pallone.

14' - Solito taglio di Callejon, Elmas effettua il lancio in ritardo e in maniera imprecisa: il nuovo acquisto chiede scusa allo spagnolo.

12' - Ancora Napoli: tiro dalla distanza di Fabian, conclusione che finisce di poco sopra la traversa

9' - INSIGNE! Azzurri ad un passo dal gol. Palla di Callejon dalla destra sul secondo palo, Insigne calcia da vicissimo ma il tiro è respinto dal portiere

6' - Prima conclusione della partita: Chabrolle ci prova dal limite, palla sulla traversa.

4' - Prima conclusione pericolsa, è Payet a calciare al volo da dentro l'area. Il tiro finisce altissimo

2' - Il Marsiglia pressa molto alto e si fa vedere in fase offensiva ma la difesa del Napoli tiene bene.

1' - Fabian inizia benissimo: gran recupero palla e salta un uomo, poi la verticalizzazione per Mertens non riesce.

21.00 - Via alla gara: il primo tocco è del doppio ex Boghossian

20.55 - Squadre in campo! Napoli con la seconda maglia verde. Completo bianco per il Marsiglia.

20.40 - Non tante scelte per Carlo Ancelotti in panchina, considerando lo stato febbrile per Zielinski, l'addio di Tutino destinato all'Hellas in prestito e Malcuit non convocato. La panchina questa sera sarà composta da: Karnezis, Di Lorenzo, Maksimovic, Chiriches, Mario Rui, Gaetano, Younes, Verdi,

20.30 - Il calcio d'inizio sarà affidato ad Alain Boghossian, doppio ex della sfida visto che lasciò Marsiglia proprio per vestire la maglia del Napoli dal 94 al 97.

20.20 - Squadre in campo per il riscaldamento.

20.10 - In campo le leggende che hanno fatto la storia del Marsiglia per festeggiare i 120 anni del club, grande atmosfera al Velodrome dove sono attesi circa 50mila spettatori.

19.56 - FORMAZIONI UFFICIALI - Ancelotti schiera Luperto in coppia con Manolas mentre a centrocampo ci sono subito Elmas e Fabian.

MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Kamara, Amavi; Sanson, Strootman, Chabrolle; Sarr, Payet, Radonjic. All. Villas-Boas

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Elmas, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne, Milik.

19.50 - Elmas giocherà dal primo minuto stasera contro il Marsiglia. A riferirlo è Sky che dà le ultime notizie sulla formazione. Debutto per Fabian che rientra dalle vacanze. Luperto e Manolas formeranno la linea difensiva con Hysaj e Ghoulam laterali, davanti a Meret. Avanti Callejon, Insigne, Mertens e Milik.

19.40 - Azzurri arrivati allo stadio, a breve le formazioni ufficiali.

19.37 - Niente Marsiglia-Napoli per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è rimasto in albergo a causa di un attacco febbrile. A riferirlo è lo stesso Napoli attraverso il suo profilo Twitter: "Piotr Zielinski è rimasto in albergo a causa di un attacco febbrile #ForzaNapoliSempre".

Test molto impegnativo, forse il più complicato dell'estate, secondo il giornalista Paolo Del Genio: "L'Olympique Marsiglia è una squadra che avrà mille motivazioni in più, gioca in casa e avranno lo stimolo del compleanno del club. Quella di oggi è la più difficile amichevole delle quattro internazionali. Secondo me i livelli di rischio sono molto alti, servirà un Napoli con la testa versione campionato, ma non so se sarà così e se sia giusto. I test più importanti, invece, sono ovviamente quelli col Barcellona perché sarà interessante vedere la scelta tattica di Ancelotti contro una squadra che gioca come il Barcellona".

Della sfida ne ha parlato anche il presidente De Laurentiis, al seguito della squadra: "“Di estate abbiamo sempre fatto partite interessanti e anche questa lo è. Non tanto per la competitività, ma soprattutto perché diventa un super allenamento. Dobbiamo far girare la squadra e far giocare tutti, e ci dobbiamo preparare anche a quest'estate magnifica statunitense poiché andiamo a giocare due volte con il Barcellona”

Per la gara non sono convocati Tutino, destinato all'Hellas in prestito nelle prossime ore, oltre a Malcuit che sta seguendo un programma di lavoro differenziato e Tonelli per una distorsione al ginocchio. Prima chiamata invece per Elmas, dopo aver saltato il Liverpool per problemi al passaporto.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Marsiglia-Napoli, secondo test internazionale degli azzurri dopo il 3-0 al Liverpool. Il Napoli si ritroverà di scena nella festa del Marsiglia per i 120 anni del club. Oltre 40mila spettatori sono attesi per assistere al match, ma anche per i tanti eventi annunciati all'esterno e per una cerimonia con tutti gli ex del passato. Il calcio d'inizio sarà affidato invece ad Alain Boghossian, doppio ex della sfida visto che lasciò Marsiglia proprio per vestire la maglia del Napoli dal 94 al 97.