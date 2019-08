LIVE - Napoli-Barcellona, pre-partita: Ancelotti cambia sei pedine, Valverde con difesa e attacco titolari

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

22.05 - FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Hysaj, Manolas, Chiriches, Ghoulam, Allan, Elmas, Verdi, Fabian, Mertens, Milik.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, de Jong, Alena; Dembelé, Suarez, Griezmann

21.52 - Giovanni Di Lorenzo, laterale destro del Napoli, a poco più di un'ora dalla seconda sfida in pochi giorni col Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. (Clicca qui)

21.45 - Il Napoli non indosserà nuovamente la maglia azzurra per la sfida contro il Barcellona, come fatto all'andata. Stavolta sarà in bianco, con la seconda divisa, come ha svelato il club partenopeo stesso tramite Instagram.

21.15 - La squadra è arrivata al Michigan Stadium. Surreale siparietto all'ingresso: prima di entrare nell'impianto, i cani antiesplosivo hanno controllato tutti i borsoni della squadra. Trattamento usuale, a quanto pare, negli eventi statunitensi.

21.00 - Il Napoli è in partenza verso il Michigan Stadium, dove stasera sfiderà per la seconda volta in pochi giorni il Barcellona nell'ultimo test di questa pre-season. Su Instagram il club azzurro ha mostrato le immagini e ha scritto: "Pronti ad andare!".

Si scende in campo per la Liga-Serie A Cup, la prima edizione di una competizione estiva che mette di fronte squadre italiane e spagnolo. Al Napoli serve un 3-1 per 'vincere' col Barcellona. (Clicca qui per il regolamento)

L'impianto di Ann Arbor è il secondo stadio più grande al mondo, dietro solo al Rungrado May Day Stadium di Pyongyang, capitale della Corea del Nord. Il Michigan Stadium normalmente è la casa dei Michigan Wolverines, la squadra di football americano dell’Università del Michigan.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Barcellona, secondo test contro i catalani che si terrà tra poco (calcio d'inizio alle 23) al Michigan Stadium di Ann Arbor, il secondo stadio più grande del mondo con una capienza di 109.901 spettatori.