LIVE - Napoli-Benevento 1-3 (23' Calò, 34' Improta, 63' Politano, 67' Foulon): tris degli ospiti

77' - Bella palla di Petagna per D'Agostino. Conclusione strozzata che termina a lato.

75' - Spalletti opera quattro cambi: escono Fabian, Ounas, Marfella e Lozano. Dentro Mercurio, Costa, Marranzino e Idasiak.

72' - Entra Brignola al posto di Elia

70' - Ripartenza di Ounas che appoggia per Petagna. Sinistro in diagonale, respinge Paleari.

67' - GOL DEL BENEVENTO! Terzo gol degli ospiti. Foulon viene servito in corsa da Sau e calcia di prima intenzione col mancino. Tiro forte che si insacca in rete.

66' - Nel Benevento entrano Tello e Acampora al posto di Acampora e Moncini.

65' - Spalletti decide di sostituire l'autore del gol Politano: al suo posto entra il giovane D'Agostino.

63' - GOOOOOOL DEL NAPOLIII! Politano si presenta dal dischetto. Sinistro centrale che batte Paleari. Napoli che accorcia le distanze.

62' - Malcuit imbuca per Ounas che dribbla Basit che lo atterra in area. Fischia l'arbitro, rigore per il Napoli.

60' - Intervento da dietro ai danni di Costanzo. Ammonito il neo entrato Vokic.

59' - Sostituzione in casa Benevento: entra Vokic al posto di Vogliacco.

58' - Vergara serve Fabian Ruiz sulla lunetta. Sinistro a giro dello spagnolo, blocca Paleari.

56' - Punizione dal limite calciata da Politano che si infrange sulla barriera.

54' - Percussione centrale di Vergara che viene steso da Basit. Cartellino giallo per il giocatore sannita.

53' - Indicazioni di Luciano Spalletti per i giovani Vergara e Costanzo.

51' - Malcuit prova ad imbucare in verticale per Petagna. Passaggio troppo lungo, irraggiungibile per l'attaccante.

49' - Fallo di Elia ai danni del nuovo entrato Vergara.

46' - Nel Benevento entra Basit al posto dell'autore del gol Improta.

Doppia sostituzione in casa Napoli: fuori Manolas e Mario Rui, dentro Costanzo e Vergara.

22.02 - Inizia il secondo tempo!

21.47 - FINE PRIMO TEMPO!

44' - Ammonito l'autore del secondo gol, Improta, per una trattenuta ai danni di Politano.

42' - Napoli molto confusionario in questo primo tempo. Fallo di Manolas, punizione per il Benevento.

39' - Il Napoli prova ad alzare i ritmi e a reagire: Politano calcia e Paleari para. Vogliacco completa l'opera calciando in angolo.

37' - Ancora ospiti pericolosi: Elia sfiora il palo con un gran destro dal limite.

34' - RADDOPPIO DEL BENEVENTO! Imbucata per Improta che calcia di prima intenzione col mancino. Sinistro in diagonale che batte Marfella.

30' - Dopo trenta minuti dall'inizio della partita, diversi errori di misura e di imprecisione del Napoli.

27' - Ounas ci prova dall'interno dell'area: sinistro debole, nessun problema per Paleari.

25' - Il Napoli prova a reagire con un tiro di Mario Rui che finisce però altissimo.

23' - GOL DEL BENEVENTO! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, sanniti in vantaggio con Calò. Destro dai 20 metri che sorprende un non impeccabile Marfella. Benevento avanti.

20' - Palo del Benevento! Palla che arriva al centro dell'area a Moncini. L'attaccante si gira subito e il pallone si stampa sul palo.

17' - Secondo tentativo di Lozano: stavolta la conclusione è debole e centrale. Blocca Paleari.

16' - Tentativo da fuori area di Hirving Lozano. Tiro deviato, calcio d'angolo per il Napoli.

13' - Letizia chiude su un tentativo di filtrante di Mario Rui per Zanoli.

11' - Servizio in profondità per Moncini. L'attaccante sannita è però in posizione irregolare.

10' Sinistro a giro di Insigne dal centro-destra: la palla si alza e termina alta sopra la traversa.

8' - Ounas riceve palla sulla trequarti, punta la porta e calcia col sinistro. Palla che termina a lato.

6' - Giropalla del Napoli che cerca di cominciare l'azione dal basso, ma i ritmi sono bassi

4' - Cross di Foulon dalla sinistra: Moncini non ci arriva di un soffio. Uscita sbagliata di Marfella, Juan Jesus rischia l'autogol.

21.00 - PARTITI! Inizia il match

20.58 - Squadre in campo!

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di OttoChannel prima della gara amichevole contro il Benevento: “Il futuro l’abbiamo fatto in questi 12 anni in Europa. Nessuna squadra italiana ha avuto questa continuità. Non abbiamo vinto lo scudetto ma non è l’unica cosa che conta. A volte uno scudetto si vince per varie combinazioni e altre volte c’è chi ti scippa lo scudetto. La sinergia dovrebbe esistere in tutta la Campania. Non ci dovrebbe essere nessuna contrapposizione con Avellino, Juve Stabia, Benevento, perchè rappresentiamo la “Terra felix”.

20.50 - Abbracci, sorrisi e strette di mano a bordo campo tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e quello sannita Oreste Vigorito.

20.45 - Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita dell’amichevole in programma tra pochi minuti contro il Napoli: “Era il Napoli prima di Maradona quando venivo allo stadio a vedere il Napoli. Ero un giovane studente con l’abbonamento in Curva A e sognavo di vedere Maradona.

Partita con il Napoli? Era una promessa fatta da me a De Laurentiis. Ho sempre pregato Aurelio di far sviluppare questo rapporto tra Benevento e Napoli. Napoli è la squadra della Campania. I nostri tifosi hanno i colori giallo, rosso e azzurro. A volte possiamo fare qualcosa di bello".

Avete pensato a Ibrahimovic qualche anno fa? Era il momento in cui, affascinato da un allenatore come Inzaghi, pensavo che dopo Sagna, Ibra potesse venire da noi”.

20.33 - Napoli in campo per il riscaldamento.

Roberto Insigne, fratello del capitano del Napoli e attaccante del Benevento, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita dell’amichevole in programma alle 21 contro il Napoli: “Stasera Lorenzo guarderà la partita, non ci siamo sentiti perché ieri era impegnato per la partita e non ci disturbiamo mai. Mio fratello è il mio idolo. Giocare qui da napoletano e da fratello di Insigne è un’emozione unica. Sono un po' dispiaciuto perché non c'è Lorenzo, sarebbe stata una bellissima sfida. Spero di scambiare la maglia con Politano che è un giocatore che mi piace tantissimo. Faremo una partita alla portata del Napoli. Cerchiamo di migliorarci sapendo che giochiamo contro una grandissima squadra. Dobbiamo fare la nostra partita. Entrambi abbiamo due gare difficili alla ripresa del campionato".

19.59 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Benevento, match amichevole in programma alle ore 21 allo stadio Maradona. Luciano Spalletti sceglie il 4-2-3-1 e il giovane Marfella tra i pali. In difesa spazio a Manolas e Juan Jesus come coppia centrale con Malcuit e Zanoli sulle fasce. Uomini contati a centrocampo per il tecnico azzurro: Fabian, unico elemento della prima squadra, giocherà con Mario Rui, schierato nell’inedita posizione di centrocampista. Attacco affidato a Petagna come punta centrale, sugli esterni Ounas, Politano e Lozano.

In casa Benevento, l'allenatore Caserta conferma il 4-2-3-1, con Vogliacco al centro della difesa al fianco di Barba. Acampora titolare a centrocampo, mentre in avanti spazio a Moncini.

Napoli (4-2-3-1): Marfella; Malcuit, Manolas, Jesus, Zanoli; Fabian Ruiz, Mario Rui; Politano, Ounas, Lozano; Petagna. A disp.: Boffelli, Idasiak, Costa, Barba, Ambrosino, Costanzo, D'Agostino, Marranzino, Mercurio, Vergara. All.: Spalletti

Benevento (4-2-3-1): Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Calò, Acampora; Elia, Insigne, Improta; Moncini. A disp.: Muraca, Manfredini, Basit, Tello, Vokic, Prisco, Sau, Umile, Veltri, Agnello, Riccio, Masciangelo, Talia, Brignola. All.: Caserta

Arbitro: Miele di Nola. Assistenti: Pagnotta e Muto

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pasquale Foggia, DS del Benevento: “Amichevole nata dai buoni rapporti tra le due società, sarà partita vera e faremo giocare chi ha bisogno di minutaggio. Abbiamo 4 nazionali fuori quindi tanti titolari giocheranno anche stasera. Sicuramente ci sarà una squadra sperimentale contro di noi ma hanno in rosa giocatori importantissimi come Lozano, Politano, Petagna e Juan Jesus, un lusso per la Serie A. Anche noi abbiamo giocatori di lusso per la Serie B, la squadra è forte e i giocatori hanno fatto una carriera quasi tutta in Serie A.

Fabio Caserta, allenatore del Benevento, ha parlato dell'amichevole di stasera contro il Napoli ai microfoni del TgR Campania: "Anche se si tratta di un'amichevole cercheremo di fare una buona partita. Proveremo i calciatori che hanno giocato di meno e sarà un test importante, sia per noi che per il Napoli".

SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 18:00 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Si invitano i tifosi a presentarsi ai varchi di accesso con alla mano, biglietto cartaceo e QR-code relativo alla certificazione verde. Al fine di evitare file si prega di leggere le indicazioni riportate sui biglietti ricevuti in Home Ticketing circa le modalità di inserimento del tagliando nel lettore del tornello

Spalletti avrà comunque abbondanza in attacco: oltre Petagna come punta centrale, sugli esterni il tecnico ha disposizione Ounas, Politano e Lozano, quest'ultimo risparmiato dal Messico proprio per ritrovare la migliore condizione e con ogni probabilità giocherà gran parte della gara. In difesa spazio a Manolas e Juan Jesus, quest'ultimo a caccia di minuti importanti come Malcuit, che agirà a destra ed è chiamato a dare risposte dopo il lungo infortunio ed il poco spazio a Firenze. A sinistra Mario Rui si alternerà con il giovane Zanoli, adattato in quella zona già in ritiro. A centrocampo invece Spalletti non ha molte soluzioni: Fabian è l'unico elemento di prima squadra a cui verranno affiancati probabilmente due Primavera.

Questa sera alle 21 il Napoli torna in campo. Per i superstiti delle nazionali infatti c'è un test col Benevento allo stadio Maradona che può essere molto utile, e non a caso è stato fortemente voluto da Spalletti, per dare minutaggio alle seconde linee che finora non hanno spazio ed anche ad alcuni titolari non ancora nelle migliori condizioni in vista del tour de force con partite ravvicinate che partirà dopo la sfida alla Juventus.

