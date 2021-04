LIVE - Napoli-Crotone, pre-partita: 3 rientri e Mertens-Osimhen insieme dall'inizio!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

14.30 - Junior Messias, centrocampista offensivo del Crotone, a pochi minuti dalla sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Oggi dovremo dare tutto e sputare sangue perché ormai mancano solo dieci partite. Siamo sempre stati compatti, ora però abbiamo capito di dover dare di più e lo stiamo facendo. Bisogna aggiungerci ancora qualcosa".

13.50 - Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Crotone. Rino Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi e deciso di lasciare fuori Zielinski. Al suo posto c'è Mertens da trequartista, a formare la coppia di inizio stagione con Osimhen. In porta spazio a Meret, mentre in difesa ci sono Manolas e Maksimovic in mezzo, in virtù della squalifica di Koulibaly. A destra torna Di Lorenzo, con Mario Rui dall'altro lato. In mediana spazio a Bakayoko al posto dell'infortunato Demme per far coppia con Fabian. In attacco Politano preferito a Lozano, mentre Insigne è inamovibile sull'altra corsia.

NAPOLI (4-2-3-1) - Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko: Politano, Mertens, Insigne; Osimhen. A disposizione: Contini, Ospina, Zedadka, Elmas, Lozano, Zielinski, Hysaj, Rrahmani, Petagna, Costanzo, Cioffi, Lobotka.

CROTONE (3-5-2) - Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Messias, Benali, Zanellato, Molina; Ounas, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Magallan, Cigarini, Rojas, Pedro Pereira, Marrone, Di Carmine, Vulic, Riviere.

13.15 - Aurelio De Laurentiis ripete quello che divenuto ormai un consueto rito pre-partita. Come reso noto dal giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino tramite il suo account Twitter, il presidente azzurro ha raggiunto la squadra in ritiro. Arrivato nell'albergo che ospita Gattuso e la squadra, il patron vuole stare vicino ai calciatori ed incoraggiarli in vista della sfida contro i calabresi.

13.00 - Al Maradona arriva la peggiore difesa d'Europa. Il Crotone di Serse Cosmi infatti è la squadra che ha subito il maggior numero di gol in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei: 70 reti incassate in 28 partite (2.5 di media).

12.45 - L'importanza di sbloccare la partita con le piccole potrebbe avere ancora più peso quest'oggi al Maradona. Crotone e Arminia Bielefeld sono le uniche due squadre che non hanno ancora guadagnato alcun punto da situazione di svantaggio nei top-5 campionati europei 2020/2

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite di campionato, mantenendo la porta inviolata nelle due più recenti. E' da febbraio 2019 che non registra almeno tre clean sheets di fila in Serie A (cinque in quel caso con Carlo Ancelotti), ma è la squadra che ha registrato il maggior numero di clean sheets in questa Serie A (11); nell’intero scorso campionato i partenopei non subirono gol soltanto in sette match.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Crotone!