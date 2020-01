LIVE - Napoli-Inter 1-3 (14', 32' Lukaku, 39' Milik, 61' Lautaro): ci prova Callejon

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

71' - Due palloni in campo, il secondo ribattuto in campo dalla panchina dell'Inter. Ammonito l'allenatore nerazzurro e il giovane Esposito.

69' - Sul corner successivo il Napoli recupera il pallone e Barella rischia il secondo giallo trattenendo Callejon: fallo, ma niente cartellino per Doveri.

68' - Di Lorenzo e Meret sbagliano uno scambio al limite dell'area e regalano l'angolo all'Inter.

66' - Sventagliata per Callejon, che calcia al volo col destro: blocca Handanovic.

61' - GOL INTER! LAUTARO! Vecino dalla fascia destra fa partire il traversone, Manolas sbaglia l'intervento in scivolata in area e serve di fatto Lautaro Martinez. Da due passi l'argentino spinge alle spalle di Meret!

58' - Biraghi guadagna il fondo sulla corsia mancina e mette al centro, ma la difesa del Napoli si rifigia in angolo.

56' - Sostituzione per l'Inter: fuori Gagliardini, dentro Barella.

55' - Mario Rui vede l'inserimento di Milik e prova a servirlo sul palo lontano, ma dosa male

54' - Ripartenza del Napoli palla al piede, con il solito Insigne. Suggerimento per Callejon, ma de Vrij ci mette una pezza con un intervento provvidenziale.

52' - Apertura per Mario Rui, che controlla e crossa sul secondo palo. Colpo di testa di Callejon, che mette a lato.

51' - Lungo giropalla del Napoli, che però in questo momento ha problemi a guadagnare metri.

49' - Pressing alto del Napoli, che mette in difficoltà l'Inter. Biraghi è costretto a spazzare.

46' - INSIGNE! Primo brivido del secondo tempo. Milik vince un rimpallo, la palla schizza a Insigne, ma il suo mancino in diagonale finisce a lato.

21.50 - INIZIATO IL SECONDO TEMPO

21:33 - FINE PRIMO TEMPO

45' - Mario Rui va al traversone dalla fascia sinistra, ma Milik sbaglia il colpo di testa, colpisce di mezza spalla e la palla va da un'altra parte rispetto alla porta.

43' - Mario Rui rischia sulla pressione di Vecino e Lukaku, ma alla fine se la cava rimediando un calcio di punizione

41' - Zielinski cerca Milik in area, ma Bastoni allontana.

39' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL MILIK! Zielinski vede il taglio di Callejon sul palo lontano e lo serve con un lancio perfetto. Sponda dello spagnolo, in area Milik in spaccata spinge in rete per il 2-1!

38' - INSIGNE! Bella azione del Napoli. Il numero 24 triangola in area con Milik e calcia a giro, ma Handanovic in qualche modo ci mette la mano e salva l'Inter.

37' - Lukaku mette un bel pallone sul secondo palo, ma né Vecino né Lautaro in area arrivano sul suggerimento.

36' - Lancio per Lautaro, che nel duello fisico con Di Lorenzo commette fallo.

32' - GOL INTER! Lukaku si mette di nuovo in proprio e va in progressione. C'è Di Lorenzo davanti e decide di calciare dalla distanza: Meret è sulla traiettoria, ma il pallone gli sfugge di mano e termina in rete!

30' - Lancio per Milik, ma de Vrij copre ed è intelligente a servire con la testa, all'indietro, il suo portiere Handanovic.

29' - Candreva stende Insigne e si becca il primo cartellino giallo della partita.

28' - LAUTARO! Gagliardini sfonda sulla sinistra e vince un rimpallo contro Hysaj. La palla schizza a Lautaro, che ci prova da posizione defilata: Meret devia in angolo.

27' - VECINO! Sugli sviluppi di un corner l'ex Fiorentina sbuca sul primo palo, ma sulla sua girata di testa ci mette le unghie Meret.

26' - Insigne per Callejon, come ai vecchi tempi: stacco in area dello spagnolo, che però spinge Biraghi. Per Doveri è fallo, prima che Milik riesca a metterla dentro da due passi.

25' - Gagliardini raccoglie un pallone al limite dell'area: il suo destro viene bloccato da Meret.

23' - Brozovic batte un calcio di punizione dalla fascia sinistra: palla al centro, Meret esce coi pugni e nella mischia rimedia il fallo.

21' - Insigne scarica su Allan, che scucchiaia per Mario Rui in area. Il portoghese sbaglia il controllo e l'azione sfuma.

20' - Imbucata di Lukaku per Lautaro Martinez, beccato però in fuorigioco di rientro.

18' - Scatto di Callejon, che controlla e rientra. Il suo cross viene letto dalla difesa dell'Inter.

17' - Scintille tra Manolas e Brozovic. Interviene Doveri a sedare gli animi.

14' - GOL LUKAKU! Di Lorenzo scivola sul passaggio di Mario Rui e l'Inter riparte. Lukaku va in percussione, sfida Hysaj nell'uno contro uno ed esplode il mancino: un bacio al palo e sfera in fondo al sacco!

13' - Fabian scambia con Callejon e calcia a giro dai venticinque metri, spedendo però largo, non di poco.

12' - Scambio volante tra Lukaku e Lautaro: l'argentino chiede troppo anche al suo destro, con un tiro al volo, e cicca il pallone.

11' - INSIGNE! Fabian trova il corridoio centrale per Insigne, che va via in progressione, ignora tutti e scarica il destro da fuori: palla a lato

10' - Lautaro ci prova dalla distanza: il suo destro finisce lontano dallo specchio.

8' - INSIGNE SPRECA! Percussione di Zielinski, il Napoli va via in contropiede. Il polacco appoggia a Insigne, che in area sarebbe a tu per tu con Handanovic ma sbaglia il controllo.

7' - Buona giocata di Lukaku, che rientra bene e calcia: risponde Meret.

6' - Giropalla dell'Inter in questa fase. Il Napoli prova a pressare i nerazzurri.

4' - Imbucata centrale per Milik, che stavolta però sbaglia l'aggancio.

3' - Palla in profondità per Lukaku, la cui posizione di partenza è però irregolare: si alza, con ritardo, la bandierina.

2' - MILIK! Prima occasione per il Napoli. Insigne scucchiaia in area, Milik colpisce di testa ma non centra lo specchio della porta.

20:46 - PARTITI

20.40 - Lo speaker annuncia le formazioni. Presenti oltre 30mila spettatori

20.38 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match con l'Inter è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' una partita importante sia per noi che per loro. E' la prima dell'anno, contiamo di ripartire da dove abbiamo finito (vittoria col Sassuolo, ndr)".

"Il mister ha cambiato modulo, ora siamo col 4-3-3. Anche numericamente qualcuno dovremo mettere a disposizione di Gattuso".

"Paradossalmente è presto per gli obiettivi. Dobbiamo ritrovare noi stessi, qualcosa di buono s'è visto nel finale col Sassuolo, speriamo ora di mettere qualcosa di più".

"Ha avuto un grande impatto con i ragazzi, con la piazza. E' trascinante, ha una gran voglia e una gran capacità, con uno staff tecnico molto preparato".

20.35 - Antonio Candreva, esterno dell'Inter, ad una manciata di minuti dal match contro l'Inter è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dobbiamo fare corsa su noi stessi. Sappiamo il risultato della Juventus, ma non deve influenzare l'approccio a questo match. E' una gara difficile, il Napoli ha tantissime qualità, ma ci siamo preparati al meglio per affrontarla nel giusto modo".

20.30 - Squadre rientrate negli spogliatoi. Tutto pronto al San Paolo

20.20 - Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, prima del big match di stasera contro l'Inter si è così espresso al microfono di Sky Sport: "La vittoria col Sassuolo è un grande punto di partenza, ora bisogna ricominciare nel nuovo anno nel miglior modo possibile. Affrontiamo una grande squadra, ma stiamo lavorando bene, anche durante la sosta, bisogna mettere tutto in campo per fare una grande prestazione".

20.05 - Squadre in campo, fischi per l'Inter.

19.41 - Ecco anche la formazione scelta da Antonio Conte per il match del San Paolo:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro. Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Sensi, Barella, Politano, Sanchez, Esposito.

19.36 - E' stata diramata pochi istanti fa la formazione ufficiale del Napoli, scelta da Rino Gattuso per affrontare i nerazzurri: Di Lorenzo dirottato al centro della difesa con Manolas, Hysaj e Mario Rui sugli esterni. Fabiàn che dovrebbe posizionarsi come play basso con Allan e Zielinski ai suoi lati, mentre in avanti il tridente composto da Callejon, Milik ed Insigne.



NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Panchina: Ospina, Karnezis, Tonelli, Luperto, Elmas, Leandrinho, Gaetano, Younes, Lozano, Llorente.

L'Inter non vince in Serie A al San Paolo dall'ottobre 1997: da allora nove successi partenopei e quattro pareggi. I nerazzurri, inoltre, hanno solo due gol nelle ultime sei sfide di Serie A contro gli azzurri. Non solo i precedenti sorridono ai partenopei: il Napoli ha sempre vinto la prima gara del nuovo anno nelle ultime otto occasioni in campionato: già record assoluto di successi consecutivi nella storia della Serie A. L'Inter ha però dati straordinari quest'anno: ha perso solo una delle ultime 13 trasferte di Serie A e risale a quell'1-4 subito proprio contro il Napoli nell'ultima gara esterna della scorsa stagione.

Al San Paolo arriva l'Inter capolista e la complessità della sfida ci fornirà risposte importanti sullo stato di salute della squadra di Gattuso. L'armata solidissima di Conte ci dirò se il Napoli è quello del primo tempo col Sassuolo, destinato quindi ad un girone di ritorno di transizione, oppure quello del secondo tempo che, sì sprecherà tanto (è la squadra che tira di più in Italia ed in Europa con la media di 20.1 davanti ad Atalanta e City, ma l'ottavo attacco per realizzazioni) ma ha mostrato almeno equilibrio e quello spirito del proprio allenatore che può far pensare a qualche posizione recuperata.

La rinascita del Napoli passa dal San Paolo. La vittoria sul campo del Sassuolo ha lasciato piccoli segnali di ripresa, limitati al secondo tempo, ma soltanto le prossime gare chiariranno l'effettiva crescita della squadra di Gattuso, chiamata a far tornare un fortino l'impianto di Fuorigrotta. Una situazione paradossale per il Napoli, imbattuto in casa nei gironi di Champions dal novembre 2017 (contro il City) ma che in serie A quest'anno non vince dal 19 ottobre e da allora ha conquistato appena due punti (contro Genoa ed Atalanta) e rimediato brutte figure lasciando i tre punti a Bologna e Parma. Ottavo posto in classifica, ma addirittura undicesimo rendimento casalingo del campionato. E' proprio al San Paolo che il Napoli - con soltanto tre vittorie - ha perso terreno, in ottica quarto posto, ma anche da Atalanta, Cagliari e Parma che - pur senza avere grande continuità - hanno una o due vittorie in più degli azzurri.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Inter! Non poteva esserci inizio d'anno più complicato per il Napoli. Al San Paolo arriva infatti l'Inter di Antonio Conte, che apre un ciclo terribile di gare (Lazio, Fiorentina e Juventus a seguire) che darà indicazioni importanti sulla squadra di Gattuso dopo la vittoria col Sassuolo. I nerazzurri dividono la testa della classifica con la Juventus, ma fuori casa hanno più punti dei bianconeri e sono imbattuti. L'ultimo ko dell'Inter infatti risale alla scorsa stagione, proprio al San Paolo per addirittura 4-1. Da quel momento tante cose sono cambiate e le due squadre arrivano alla sfida con 18 punti di distacco, frutto della crescita dei nerazzurri sotto ogni punto di vista con Conte, ma anche di un Napoli reduce da mesi disastrosi, culminati col cambio in panchina ed il ritorno al vecchio 4-3-3.