LIVE - Napoli-Lazio, pre-partita: svelata la statua di Diego

20.25 - Nel pre-partita di Napoli-Lazio, Dries Mertens è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Questa è come tutte le partite, sono tutte importanti e noi abbiamo la voglia di giocarla. E’ stato brutto essere operato e con l’età non è facile recuperare il prima possibile. Ora è da un po’ di tempo che sto bene e si vede durante le partite.

Senza Osimhen cambia il vostro modo di giocare? Dobbiamo cambiare volto e modo di giocare, vediamo oggi che succede. Forse giochiamo un po’ di più la palla e quello ci è mancato un po’ nelle ultime gare.

Saluterai Sarri? È una persona che mi ha insegnato tanto e mi ha fatto diventare più bella la vita. Sono molto contento con lui, ma oggi guardiamo avanti e vogliamo vincere”.

20.15 - Nel pre-partita di Napoli-Lazio, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Stasera è un’occasione per fare un piccolo gap sul Milan? Ho sempre detto che i traguardi si tagliano alla fine. Parlare prima può diventare antipatico e per uno scaramantico come me può portare sfortuna. Ogni partita è una storia a se, c’è ancora molta strada da percorrere e tanto da fare, quindi testa bassa e pedalare.

Ho accarezzato il piede sinistro della statua di Diego? Si può essere un viatico per ricominciare ogni volta in maniera forte. Quando si scende in campo bisogna farlo col piede giusto, e siccome quello di Maradona non può che essere che il piede giusto, accarezzarlo non può che essere un buon viatico. Poi è anche d’oro… quindi il massimo dei massimi”.

19.50 - La statua di Diego Armando Maradona è stata svelata al pubblico del tutto il mondo. Atmosfera da brividi al Maradona, con tutte le luci spente e solo le luci dei cellulari ad illuminare gli spalti ed un occhio di bue puntato sulla statua e il coro 'Ole Ole Ole Diego Diego'. Presenti sul terreno di gioco, vicino al presidente de Laurentiis, l'ex patron azzurro Ferlaino, il presidente della FIFA Infantino, il sindaco di Napoli Manfredi e gli azzurri tra i quali Bagni, Bruscolotti, Fabio Cannavaro.

19.47 - FORMAZIONI UFFICIALI: sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio, posticipo della quattordicesima giornata di campionato. Luciano Spalletti sceglie Mertens in attacco, alle spalle del belga Zielinski con Lozano a destra e il rientrante Insigne a sinistra. A centrocampo torna, dopo la gara saltata in Europa League, torna titolare anche Fabian Ruiz che formerà la coppia di mediani con Lobotka. In difesa solita linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, con Ospina che si riprende il posto tra i pali.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, della Figc Gabriele Gravina e i dirigenti della Lega Serie A Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo saranno tutti al Diego Armando Maradona stasera per la celebrazione del Pibe de Oro ad un anno dalla sua scomparsa.

Ultimi biglietti disponibili. Da giorni sono andate esaurite le Curve superiori ed inferiori, restano gli ultimi tagliandi per i Distinti inferiori e poche decine di Tribuna Posillipo

Quella di stasera contro la Lazio sarà l'ultima di tre gare che il Napoli vivrà con la maglia dedicata a Diego Armando Maradona. Dopo aver mostrato quella blu scuro e quella bianca, stasera la formazione di Luciano Spalletti scenderà in campo con la Maradona shirt azzurra, già in vendita sullo store del club.

Tutt'altro che banale la giornata di oggi per il Napoli. Prima il lungo pre-partita per il tributo a Diego Armando Maradona, col posizionamento della sua statua negli spogliatoi dopo un giro di campo alla presenza degli ex azzurri scudettati ed i vertici del calcio mondiale (presenti anche Ceferin ed Infantino). Poi un match che dirà tantissimo su dove effettivamente può arrivare la squadra di Luciano Spalletti, priva di un giocatore caratterizzante come Victor Osimhen, su cui poggiava tutto lo sviluppo offensivo. Senza dimenticare un pilastro come Anguissa, oltre ad elementi come Politano e Ounas (dovrebbero rientrare col Sassuolo) che accorciano la panchina, spesso decisiva finora.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della lunga serata di Napoli-Lazio