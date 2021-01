LIVE - Napoli-Parma, pre-partita: azzurri a caccia della vittoria per risalire in classifica

premi F5 o aggiorna la pagina e seguire il live

17.00 - FORMAZIONI UFFICIALI - Sono state diramate le formazioni di Napoli-Parma. Gattuso ripropone Di Lorenzo e Petagna, tenuti al riposo nel match di Coppa Italia col lo Spezia. A centrocampo Elmas vince il ballottaggio con Bakayoko e forma il terzetto con Demme e Zielinski. In attacco Lozano torna a destra nel 4-3-3. Il Napoli nello schieramento sui social ha comunicato la formazione ordinandoli col 4-2-3-1.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Demme, Zielinski, Lozano, Petagna, Insigne.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

Parma bestia nera. Dal ritorno del Napoli in Serie A, i gialloblù hanno vinto per ben 4 volte a Fuorigrotta: solo la Roma con 5 successi ha trovato più vittorie in quest'arco di tempo. E con Gattuso sono già arrivate due sconfitte su due gare col Parma. Il momento negativo della squadra di D'Aversa trova riscontri anche nei numeri: non vince da 10 gare di Serie A e non ha mai fatto peggio in tutta la sua storia.

Gattuso rilancia Di Lorenzo, così come Petagna (non al meglio) preservato proprio per una sfida contro un avversario molto coperto in cui è importante un uomo d'area, mentre Bakayoko si gioca il posto con Elmas. Per il resto Lozano torna a destra nel 4-3-3, ma chiaramente col passare della gara - qualora non si dovesse sbloccare, come all'andata - si dovrebbe passare al 4-2-3-1 alzando Zielinski o con l'inserimento di Osimhen.

Dopo la vittoria agevole in Coppa Italia, il Napoli riceve il Parma in una gara in cui non ha margine d'errore. Gli azzurri dovranno giocare anche per Gattuso, a muso duro contro le critiche dopo la sfida allo Spezia, oltre che per riscattare Verona e provare a risalire la classifica approfittando anche di Atalanta-Lazio. Di fronte ci saranno i gialloblù, che rievocano brutti ricordi a Gattuso con la sconfitta all'esordio sulla panchina del Napoli, che con D'Aversa non sono riusciti ad invertire la rotta raccogliendo un pari col Sassuolo e poi le sconfitte con Sampdoria e Lazio

