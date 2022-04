LIVE - Napoli-Roma 1-0, la sblocca Insigne su rigore: secondo tempo in corso

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

74' - ZIELINSKI! Ancora conclusione di sinistro da fuori area, palla debole e centrale bloccata da Rui Patricio.

72' - GIALLO PER ZANIOLO, protesta troppo il giallorosso che era diffidato e salterà Inter-Roma.

71' - ELMAS! Ci prova anche il macedone da fuori area, conclusione forte ma centrale, blocca a terra Rui Patricio.

69' - ZIELINSKI! Botta da fuori area di sinistro del polacco, la palla esce non di molto.

68' - Doppio cambio nel Napoli: fuori Lozano e Fabian, dentro Elmas e Demme.

67' - MARIO RUI! Grande chiusura in diagonale difensiva del portoghese su Pellegrini.

66' - MANCINI! Pericolosa la Roma su calcio piazzato, con Pellegrini che trova bene Mancini a centro area: stacco aereo e pallone che termina largo, non di tantissimo.

64' - Ammonito Insigne! Protesta troppo il capitano del Napoli, che voleva un'ammonizione di Mancini per ua manata in faccia ai danni di Osimhen.

63' - Lozano punta Ibanez e cade in area, l'azione continua. Arriva Zalewski a brutto muso col messicano che lo spinge leggermente. Il giallorosso crolla per terra. Arriva Di Bello e ammonisce Lozano.

61' - ABRAHAM! Bel cross di Karsdorp per l'inglese, che tutto solo sul secondo palo colpisce male di testa, la palla finisce debole verso la porta, Meret blocca.

60' - Insigne mette al centro un bella palla, Osimhen però è in ritardo e non ci arriva.

58' - Palla in profondità per l'inserimento in area di Pellegrini, il giallorosso sbuccia la palla, tiro facile per Meret che para.

56' - Primo cambio del Napoli: esce Lobotka, entra Zielinski. Fabian prende il posto da vertice basso a centrocampo.

55' - Problema al flessore della coscia destra per Lobotka, lo slovacco si ferma e chiede il cambio.

52' - Giallo per Zanoli! Come nel caso di Koulibaly anche stavolta contrasto in scivolata che non sembra nemmeno fallo dell'azzurro su Smalling.

48' - OSIMHEN! Guizzo di Lozano che innesca in profondità il nigeriano, tiro rimpallato da Mancini in calcio d'angolo.

47'- Cross dalla sinistra di Fabian Ruiz, palla sul secondo palo troppo lunga che sfila fuori.

20.06 - Si riparte! Primo cambio per la Roma: entra Mkhitaryan, esce Cristante.

19.50 - Termina qui il primo tempo. Decide fin qui il match il rigore trasformato da Insigne all'11'.

48' - Problemi alla caviglia per Zelewski dopo un contrasto con Zanoli, il giallorosso resta a terra con il gioco che resta fermo per qualche secondo.

46' - ZALEWSKI! Azione personale di Zalewski sulla sinistra, l'esterno giallorosso converge al centro e tira in porta, conclusione centrale bloccata in due tempi a terra da Meret.

19.45 - Concessi 3' di recupero.

39' - TRAVERSA DELLA ROMA! Punizione di Pellegrini che mette al centro, nel tentativo di allontanare la minaccia Osimhen spizza di testa e colpisce il legno della propria porta.

37' - Giallo per Koulibaly dopo una scivolata e un contrasto con Zalewski. Il difensore azzurro era diffidato e salterà Empoli-Napoli.

33'- Azione insistita sulla destra del Napoli, Lozano mette al centro e guadagna un calcio d'angolo.

26' - Tiro dalla distanza di Lozano murato dalla difesa giallorossa, palla in fallo laterale.

21' - Dal corner parte in contropiede Zaniolo, che contrastato da Zanoli e Lobotka perde il tempo e l'azione sfuma.

20'- LOZANO! Cross di Mario Rui Osimhen stoppa e calcia, conclusione deviata che arriva sui piedi di Lozano che tira in porta di controbalzo ma Rui Patricio salva in angolo.

18' - Lobotka resta a terra dopo uno scontro a centrocampo con Cristante. Giallo per il centrocampista giallorosso.

17' - Insigne, di prima, lancia Osimhen in profondità, il nigeriano si allarga a destra e mette in mezzo per Lozano che viene anticipato.

14' - Duro intervento di Pellegrini a centrocampo su Anguissa, fallo con Di Bello che redarguisce il giallorosso.

11'- GOOOOOOOOOOOOOL!!!! INSIGNE!!! Il capitano calcia ad incrociare angolato e batte Rui Patricio: è 1-0 Napoli!

10' - Di Bello ha deciso: è calcio di rigore! Dal dischetto va Insigne.

8'- Check al Var in corso. Di Bello va a rivedere l'azione al monitor. Dalle immagini si nota un tocco della punta del piede di Ibanez sulla caviglia del messicano.

7' - Lozano viene travolto in aerea da Ibanez e rimane dolorante a terra, per Di Bello non è fallo e lascia continuare. Proteste azzurre nei confronti del direttore di gara.

4' - Si lotta a centrocampo, inizio di gara spezzettato.

19.00 - PARTITI!

18.57 - Le squadra fanno il loro ingresso in campo.

18.45 - Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Roma, posticipo della 33esima giornata di Serie A: "Ho già giocato in tanti stadi sempre pieni, a Wembley, all'Olimpico e ora al Maradona. Lo stadio sempre pieno è una spinta in più, è sempre più bello perché se vinci ci sono 50-60mila persone che sono contente. Proveremo a fare del nostro meglio, dal mio punto di vista non esiste alcun fattore Maradona". Fin qui, delle sei sconfitte incassate in campionato ben cinque per il Napoli sono arrivate tra le mura amiche.

18.30 - Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della partita di Napoli: "Sappiamo che sarà una partita difficile, conosciamo le caratteristiche del Napoli e adotteremo le nostre strategie per metterli in difficoltà".

17:50 - FORMAZIONI UFFICIALI

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Roma. Luciano Spalletti sceglie il 4-3-3 per questa partita con Fabian e Anguissa con Lobotka in mediana. Altra esclusione dunque per Zielinski. In panchina anche Mertens. Davanti il ballottaggio Politano-Lozano viene vinto dal messicano. Di seguito le scelte dei due allenatori.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian; Lozano, Osimhen, Insigne

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham

Avversario in salute - Non tanto per la vittoria sul modesto Bodo, quanto per l'entusiasmo che ha generato nella capitale. In realtà la Roma è in un buon momento già da parecchio: è l'unica squadra imbattuta in Serie A nelle ultime 11 giornate (con 7 vittorie tra l'altro) e in questo parziale di gare è la squadra che ha anche ottenuto più punti (ben 25). La frenata della Juventus, inoltre, dà ulteriore importanza alla gara del Maradona anche per i giallorossi che proveranno a non lasciare nulla di intentato per la lotta al quarto posto che è stata impensabile per quasi tutta la stagione.

Due dubbi di formazione - Spalletti ancora senza Di Lorenzo, ma recupera Ounas, Meret e Petagna in panchina oltre ad Anguissa che rientra dopo il turno di squalifica. Il centrocampista si riprenderà il posto al fianco di Lobotka, ed i dubbi di formazione sono due: il primo riguarda chi la spunterà tra Zielinski e Fabian (in questo caso sarebbe 4-3-3) mentre Mertens dietro Osimhen ha possibilità molto più basse. Il secondo vede Lozano insidiare Politano con quest'ultimo ancora leggermente avanti. Per il resto pochi dubbi col giovane Zanoli a completare la linea con Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui.

Impresa... al Maradona? Oltre ai 5 ko in campionato (Atalanta, Spezia, Empoli, Milan e Fiorentina), in stagione con EL e Coppa Italia salgono addirittura ad 8 le sconfitte (su 10 complessive) al Maradona e per numeri del genere bisogna tornare alla disastrosa stagione 97/98. Nonostante gare in incredibile emergenza, come contro i bergamaschi, o incredibilmente sfortunate perdendo senza subire tiri in porta (autogol con lo Spezia e rimpallo con l'Empoli), la differenza di rendimento è comunque evidente ed il Napoli dovrà prima di tutto ritrovare quella leggerezza e quell'entusiasmo fondamentali nello sviluppo del suo gioco.

Il Napoli è atteso da un vero e proprio dentro o fuori per la corsa Scudetto. Dopo il pesantissimo ko interno con la Fiorentina (il quinto casalingo a fronte di una sola sconfitta esterna), la squadra di Luciano Spalletti ospita la Roma in una gara in cui non ha più margine d'errore, considerando anche le vittorie delle milanesi negli anticipi, e per restare agganciato al treno delle prime dovrà prima di tutto riconquistare il fattore campo: gli azzurri hanno soltanto il settimo rendimento interno del campionato, a fronte invece del primo esterno, ed un altro risultato negativo li taglierebbe definitivamente fuori.

