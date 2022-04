LIVE - Napoli-Sassuolo, pre-partita: azzurri verso lo stadio, a breve le formazioni

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

Nessun problema di condizione - La replica a De Laurentiis arriva sulla sensazione di una condizione fisica approssimativa per una critica rivolta più che altro al suo staff. Per Spalletti la spiegazione è solo tattica: "Quando sei in fase offensiva e lasci due lì e non gestisci sulla ripartenza, vai per 100 metri all'indietro e lì allo spettatore sembra un momento di difficoltà fisica, ma è tattica se non hai equilibrio. Se perdi palla - le parole di Spalletti sul suo modo di intendere calcio - devi riaggredire subito e noi vogliamo fare questo, per scelta sin dall'inizio, lasciando parità numerica dietro perché a me non piace un calcio difensivo, in area, ad aspettare gli altri"

Delusione Scudetto, ma senza dimenticare quanto fatto - A più riprese Luciano Spalletti ci tiene a rivendicare il lavoro fatto. La delusione non deve offuscare l'obiettivo Champions praticamente raggiunto, il passaggio chiave del tecnico: "Non sono contento dell'ultima partita, come non lo è nessuno in società e nella squadra però poi da zoom in dell'analisi, bisogna fare zoom out in un campionato ed eravamo stati bravi a crearci una chance importante. Non siamo stati altrettanto bravi a sfruttarla, ma nel risultato dobbiamo starci bene perché era l'obiettivo. Delusione che non deve offuscare che siamo in lotta Champions dall'inizio, riuscendo a mettere fuori 3-4 squadre di quel condominio".

"Si racconta di De Laurentiis come un caterpillar, ma ha dimostrato sensibilità riunendo tutte le componenti per rinforzare quel corpo unico che ci ha dato tante soddisfazioni quest'anno e la sua presenza dà sempre stimoli ai calciatori". Erano molto attese le parole di Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo, dopo la polemica del ritiro (poi trasformato in cene), gli allenamenti con il presidente a bordo campo vicino alla squadra e inevitabilmente diverse (lunghe) interviste non senza perplessità rivolte proprio al tecnico o al suo staff. Ed il tecnico pare aver apprezzato, non sentendosi assolutamente scavalcato, elogiando il presidente, sgombrando anche il campo dai rumors sul suo futuro e non solo: "Ho un altro anno e poi un'opzione e voglio restare qui, ho firmato per due anni e mi sento benissimo in questa città, non vedo che problema ci sia. Poi si sa che dopo un ko clamoroso si tirano fuori problemi, liti, manfrine che conosco dopo 25 anni d'allenatore, ma qui si fanno le cose con professionalità".

