LIVE - Parma-Napoli 0-0: Di Lorenzo salva gli azzurri

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

30' - OCCASIONE IMPORTANTE PER IL PARMA! Allan sbaglia clamorosamente un retropassaggio: si infila Karamoh che salta anche Meret ma non riesce a calciare, così serve Siligardi che va alla conclusione a botta sicura, ma la difesa del Napoli riesce a salvare sulla linea di porta. Colossale occasione sprecata per i gialloblu!

29' - FABIAN RUIZ! Il centrocampista spagnolo del Napoli si crea lo spazio e prova una conclusione a giro non appena vede la porta: pallone leggermente fuori misura, ma soluzione interessante quella tentata da Ruiz.

26' - Tempo di cooling break al Tardini.

24' - Lozano cerca la percussione centrale ma Brugman gli toglie palla e l'attaccante cade nell'area del Parma. Non c'è nulla secondo Giua, il messicano non protesta neanche.

23' - Superata la metà del primo tempo. Torna a farsi sentire il Napoli con una iniziativa di Insigne, il fantasista cerca di andare al tiro appena dentro l'area del Parma ma la difesa crociata lo mura.

22' - KARAMOH! Si fa vedere il Parma con il franco-ivoriano che trova un po' di spazio e punta Maksimovic, lo salta, ma il tiro non prende il giro giusto e termina abbondantemente fuori. Occasione sprecata per i padroni di casa.

19' - Non è facile per il Napoli scardinare la difesa del Parma, che sembra ben organizzata. Sta comunque incidendo anche il caldo afoso: ci sono ben 37 gradi a Parma.

16' - Superato il quarto d'ora di gioco. Poche emozioni finora al Tardini.

13' - SILIGARDI! Primo tiro verso la porta di Meret, con l'ex Livorno che intercetta una verticalizzazione di Brugman e prova da fuori area, ma la conclusione termina alta.

12' - Buon break di Pezzella, poi Allan interviene su Caprari e spezza il contropiede del Parma. Provano ad uscire i gialloblu in questi minuti.

11' - Tentativo di apertura da parte di Brugman, pallone troppo profondo per l'inserimento di Grassi.

9' - La difesa del Parma rischia una frittata clamorosa che poteva mandare in porta Lozano, poi è bravo a rimediare Bruno Alves che in scivolata si rifugia in corner.

7' - Il Parma va sul fondo con Pezzella, ma l'esterno ex Palermo è sfortunato: il rimpallo con Maksimovic lo sfavorisce e il pallone si perde a bordo campo.

4' - POLITANO! Prima occasione del match per il Napoli! Grande triangolazione centrale per i partenopei che riescono a sfondare centralmente, Politano ci prova in spaccata e chiama Sepe all'intervento. Buona risposta del portiere del Parma.

2' - Il Napoli prova a muovere palla in queste prime battute di gioco, con gli azzurri che studiano la situazione.

19.31 - PARTITI! Inizia il match.

19.20 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Dazn prima della gara col Parma: "Gattuso? Sta facendo bene, sapevamo delle potenzialità della squadra e che non stava facendo quello che poteva. Sapevamo che con lui si poteva svoltare. Gestione rosa? Ha grandi capacità, è un grande allenatore ed avrà un grande futuro. Osimhen-Under? Non ho novità di rilievo, valutiamo tanti profili".

19.10 - Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a DAZN alla vigilia della sfida contro il Parma: "Se vogliamo arrivare pronti al Barcellona dobbiamo giocare tutte al massimo. Oggi è complicata, loro hanno velocità davanti e puntano tutto sulle ripartenze e no dovremo fare errori".

18.55 - Squadre in campo per il riscaldamento.

18.34 - Nel Parma mischia le carte D'Aversa, per avere giocatori freschi anche nella ripresa, ed esclude inizialmente Kulusevski e Gervinho: spazio dall'inizio a Siligardi, Caprari e Karamoh davanti. Titolare anche l'ex Grassi a centrocampo, con Brugman e Kurtic ed in difesa recupera in extremis l'esperto Bruno Alves.

18.25 - FORMAZIONI UFFICIALI - E' stata diramata pochi istanti fa la formazione del Napoli scelta da Gattuso per la sfida di stasera contro il Parma. Spazio, come già preannunciato, a Lozano nel ruolo di attaccante centrale. C'è Fabiàn a centrocampo insieme ai rientranti Demme ed Allan. Nelle retrovie Di Lorenzo e Mario Rui i terzini, Meret tra i pali e la coppia di centrali composta da Maksimovic e Koulibaly. Sono dunque sette i cambi di Gattuso rispetto alla partita precedente.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Siligardi, Caprari, Karamoh. A disposizione: Colombi, Iacoponi, Regini, Inglese, Laurini, Barillà, Gervinho, Kulusevski, Sprocati. All. D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Allan; Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Karnezis, Luperto, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Hysaj, Zielinski, Elmas, Lobotka, Younes, Callejon, Mertens. All. Gattuso.

18.00 - Dalle ultimissime indiscrezioni dovrebbe essere confermate le anticipazioni della vigilia con i ritorni di Lozano e Allan da titolari.

DIFFIDATI: Mertens, Zielinski, Laurini, Brugman, Kucka, Kurtic

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN , diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

ULTIME DI FORMAZIONE - D'Aversa ancora senza Gagliolo, Hernani, Cornelius e Kucka, ma recupera Darmian dalla squalifica che agirà a destra, con Dermaku e Iacoponi al centro e Pezzella a sinistra. A centrocampo l'ex Grassi è favorito su Hernani nel terzetto con Brugman e Kurtic. In attacco con Kulusevski e Gervinho potrebbe tornare dal primo minuto l'altro ex della gara, Inglese, favorito su Caprari in versione falso nove.

Senza Llorente e Ospina, Gattuso continuerà a ruotare la rosa e potrebbe non rischiare Mertens dopo la botta con l'Udinese. Con Politano ed Insigne potrebbe agire dunque Lozano da falso nove. A centrocampo torna Demme, con Allan ed uno tra Fabian e Zielinski mentre in difesa tornano Di Lorenzo e Maksimovic, nella linea con Koulibaly e Mario Rui, e ovviamente il ritorno di Meret tra i pali.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Parma-Napoli! Le certezze in vista della prossima stagione, ma anche per la sfida di Barcellona, si costruiscono anche in queste partite. E' il concetto lanciato e ripetuto da Gattuso che sta portando il Napoli a tenere altissima la media punti, nonostante l'Europa già garantita dalla Coppa Italia ed il pensiero rivolto ormai unicamente alla Champions. La sfida di Parma, contro una delle squadre più in difficoltà dalla ripresa, rappresenta un'opportunità per gli azzurri, a -2 dalla Roma. Per Gattuso, che col Parma completa virtualmente un girone alla guida degli azzurri, sarà l'occasione di riscattare quel ko beffardo e di continuare a ruotare gli uomini a disposizione, per tenere tutti in condizione, valutare la crescita generale, ma parallelamente far valere la rosa lunga ed i 5 cambi nei secondi tempi anche come freschezza atletica su medio-piccole che tra rose ristrette, infortuni e match ravvicinati, sono tutte in difficoltà.