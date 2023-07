LIVE - Presentazione nuove maglie sulla nave MSC: presenti anche Manfredi e De Luca

Sulla nave da crociera Msc World Europa, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, verranno presentate le nuove maglie con lo Scudetto

Fonte: dall'inviato, Antonio Gaito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

14.55 - Tutto pronto, arrivato De Laurentiis e presenti anche il sindaco Manfredi ed il presidente della Regione De Luca

Quest'oggi sulla nave da crociera Msc World Europa, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis, verranno presentate le nuove maglie Scudetto e come main sponsor proprio la Msc. Alle ore 15 è prevista la conferenza stampa. Nei giorni scorsi sui social sono circolate con insistenza e sono diventate virali le immagini di tre maglie del Napoli, presentate come quelle che potrebbero essere le ufficiali presentate lunedì ed anche per questo è cresciuta ulteriormente l'attesa per la presentazione. Potrete seguire, come sempre, la diretta testuale su Tuttonapoli.net