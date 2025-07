Ultim'ora Osimhen non si sblocca! Moretto: "ADL vuole tutto entro il 2026 e percentuale su rivendita"

vedi letture

La telenovela Victor Osimhen prosegue. Il Napoli e il Galatasaray sono in contatto, in attesa di ricevere le garanzie bancarie necessarie. La nuova offerta è arrivata venerdì sera via PEC: 40 milioni di euro da versare entro fine luglio, più altri 35 milioni suddivisi in due rate da 17,5 milioni ciascuna, pagabili rispettivamente a maggio 2026 e maggio 2027. Ma potrebbe non bastare.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, dà un ultimo aggiornamento sul tema: "Continua il braccio di ferro tra Napoli e Galatasaray per l’attaccante nigeriano. Aurelio De Laurentiis esige l’intero pagamento della doppia rata da 35 milioni di euro entro il 2026 e chiede anche una % sulla futura vendita. I due club sono in perenne contatto per far quadrare i dettagli dell’operazione".