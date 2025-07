Bologna, l'AD Fenucci: "Beukema voleva il Napoli! Ndoye? Lui è tranquillo…”

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Ciro Immobile ha parlato della cessione di Sam Beukema al Napoli e non solo: "La trattativa è stata lunga e complessa. Noi siamo partiti con l’intenzione di confermare quasi tutti i giocatori della rosa nella scorsa stagione. Una stagione eccezionale come risultati e coinvolgimento del pubblico.

Abbiamo l’obiettivo - le sue parole riportate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport - di avere anche qualche giocatore in più in qualche ruolo, soprattutto con l’Europa League. La nostra volontà era di confermare la rosa, come tutte le società, poi tutti i club vendono, si decide di dare via quei giocatori che hanno avuto un calo di stimolo. Sam più volte ci ha detto di voler andare al Napoli con il papà in maniera educata. Dal punto di vista delle uscite ci fermiamo qui, a meno di altre situazioni che non possiamo prevedere, dal punto di vista degli ammortamenti abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare“.

Cifra minima per Ndoye? È un gioco che non mi interessa, noi sappiamo il valore dei nostri giocatori. Ora che abbiamo fatto un operazione in uscita che dovevamo fare, non abbiamo necessità di vendere. A differenza di Sam non ha mai fatto nessuna richiesta, lui è sempre stato tranquillissimo. Su Sam, invece, ci sono state troppe critiche“.