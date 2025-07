Foto De Bruyne è a Napoli: i primi scatti con i tifosi a Via Marina

Kevin De Bruyne ha concluso le vacanze ed è sbarcato a Napoli, pronto a dare il via alla sua nuova avventura con la maglia azzurra. Il fuoriclasse belga, arrivato a parametro zero dal Manchester City, sarà a disposizione di Antonio Conte già nelle prossime ore, quando la squadra si ritroverà a Castel Volturno per i primi test fisici in vista del ritiro di Dimaro.

Nel frattempo, De Bruyne si è concesso ai tifosi, firmando autografi e scattando selfie a Via Marina, dove è stato accolto con grande entusiasmo.