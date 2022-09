LIVE - Rangers-Napoli, pre-partita: esordio dal 1' per il Cholito

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

19.42 - Sono ufficiali le formazioni di Glasgow Rangers-Napoli, secondo match del Gruppo A di Champions League. Spalletti ripropone gran parte della squadra che ha battuto il Liverpool. Tra i pali confermato Meret, in difesa torna Kim, nella linea con Rrahmani e Di Lorenzo e Mario Rui, preferito a Olivera. In mediana Lobotka e Zielinski si riprendono il posto con Anguissa. In attacco Simeone fa il suo esordio dal primo minuto, affiancato da Kvaratskhelia e Politano.

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Kamara, Davis; Tillman, Colak, Kent. Allenatore: Van Bronckhorst.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Simeone potrebbe essere l'unica rispetto alla gara col Liverpool. Spalletti non ha nascosto alla vigilia la necessità di avere le caratteristiche dell'argentino rispetto a Raspadori: "L'avversaria ti viene a prendere dentro l’area e qualche volta la devi tirare la pallata addosso alla prima punta e avere la prima punta fisica ti dà delle soluzioni - le parole di Spalletti a Sky -. Contro lo Spezia mi aspettavo di riuscire a tenerli di più nella loro metà campo e avere più palleggio al limite dell’area per poi aspettare il momento adatto. Con i Rangers avremo bisogno di cose un po’ diverse. Tutti e due sono bravi che sanno giocare con la palla sui piedi, Simeone un po’ più bravo ad attaccare gli spazi”.

Dopo la goleada al Liverpool, il Napoli deve confermarsi lontano da Fuorigrotta. Chance importantissima per gli azzurri nel caldissimo Ibrox per restare a punteggio pieno in testa al girone e dare una prima spallata al raggruppamento: il compito però non è dei più semplici perché nonostante l'arrivo dalla quarta fascia dei Rangers, e le recenti difficoltà con i duri ko subiti da Celtic e Ajax, la formazione di Van Bronckhorst è reduce dalla finale di Europa League (persa solo ai rigori con l'Eintracht, dopo aver eliminato tra le altre anche Borussia e Lipsia) e s'è qualificata agli spareggi eliminando il più quotato PSV. Soprattutto in casa gli scozzesi sanno esaltarsi con grandi doti di dinamismo che proveranno a presentare al massimo livello dopo aver riposato nell'ultimo turno di campionato

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Rangers-Napoli