LIVE - Roma-Napoli, pre-partita: tornano Manolas e Rui, Fonseca lancia il giovane Cetin

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

14.15 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, dopo il ricorso respinto per la squalifica di Ancelotti e a pochi minuti dalla sfida alla Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Senza il condottiero è sempre difficile, siamo dispiaciuti. Andiamo avanti, ci sarà Davide a guidare la squadra. Quello che abbiamo fatto in questi giorni? La comunicazione esterna è stata di reclamo perché abbiamo subito un torto molto grave, ma all'interno abbiamo cercato di lasciare sereni i ragazzi e pensare appunto di riversare in campo questa cattiveria".

14.00 - Diramate le formazioni ufficiali. Nel Napoli recupera Manolas e quindi si ricompone la difesa con Koulibaly. A centrocampo c'è Zielinski, data l'assenza di Allan per infortunio, mentre in attacco per gli azzurri ci saranno Mertens e Milik. Nella Roma spazio a Mancini a centrocampo. Dal primo minuto anche Pastore dietro Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert, Dzeko. A disp. Fuzato, Mirante, Jesus, Perotti, Under, Santon, Florenzi, Antonucci.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne; Mertens, Milik. A disp. Ospina, Karnezis, Llorente, Elmas, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Younes, Tonelli, Gaetano.

13.50 - Si va verso Manolas e Mario Rui dal primo minuto e in attacco Mertens-Milik.

13.45 - Ci saranno 500 tifosi nel Settore Ospiti dello stadio Olimpico per la sfida contro la Roma. A riportarlo è Sky Sport, che riferisce come sia stato attuato un piano di sicurezza molto dettagliato per la solita allerta che c'è in tutti i Roma-Napoli.

13.30 - Quale formazione per la sfida alla Roma? Carlo Ancelotti sta sfogliando la margherita per sciogliere gli ultimi nodi. Il primo è quello legato a Manolas, che dopo tre turni di assenza per infortunio dovrebbe farcela a tornare tra i titolari. In attacco dovrebbe esserci Mertens accanto a Milik, in difesa rientra Mario Rui e Insigne verrà confermato sulla corsia mancina davanti al portoghese. Queste le ultime di formazione della sfida che non vedrà Ancelotti tra i protagonist.

Buon pomeriggio cari amici di Tuttonapoli.net e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli! dopo il polverone scatenato dall'arbitraggio di Giacomelli in Napoli-Atalanta, gli azzurri tornano in campo e ripartono da un impegno a dir poco complicato. Si ricomincia da Roma, dallo stadio Olimpico che spesso ha regalato gioie, in un momento alquanto delicato sia per quel che riguarda la classifica che lo status mentale. Il Napoli dovrà reagire da grande squadra, in casa di una squadra che la precede in classifica, senza il suo leader: di poco fa la notizia della conferma della squalifica di Carlo Ancelotti, espulso nel convulso finale di Napoli-Atalanta, che dunque andrà soltanto in tribuna oggi. La Roma di Fonseca ha un punto in più sembra aver trovato le certezze, nella capitale si racconta di una nuova era. Gli ultimi risultati sono tutti in favore dei giallorossi, con il nuovo allenatore che pare aver individuato la quadratura del cerchio. Di fatto, per il Napoli, vincere oggi avrebbe il sapore dell'impresa.