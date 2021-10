LIVE - Salernitana-Napoli 0-1: Zielinski sblocca il Derby

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

69'- Rosso per Kastanos grazie dopo il check al VAR. Anguissa rimane a terra medicato ed interviene il VAR. Fabbri va al check ed espelle Kastanos.

67' - Giallo per Kastanos per un interviento in ritardo in scivolata su Anguissa con piede a martello.

65' - Politano fa settanta metri palla al piede e al limite viene chiuso da Strandberg.

64' - Primo cambio per la Salernitana: Simy prende il posto di Gondo.

61' - ZIELINSKI!! GOOOOOOOOOOOOOOL!!! Cross di Zielinski per Petagna, che colpisce la traversa di testa. Dopo una serie di rimpalli la palla arriva a Mario Rui che la mette in mezzo per il polacco, che aggancia in area e la mette dentro di sinistro.

59' - Doppio cambio nel Napoli: escono Mertens e Lozano, entrano Petagna e Elmas.

53' - Azione manovrata del Napoli e tiro-cross di Di Lorenzo, palla perlò fuori prima di finire tra le braccia di Belec.

48' - Di Tacchio resta a terra dopo un contrasto con Lozano ed un colpo alla testa, gioco interrotto per circa 2'.

46' - Schiavone recupera dopo un errore di Mario Rui ed imbuca per Ribery, sul cross basso in area esce Ospina.

19.10 - Inizia il secondo tempo.

Termina 0-0 il primo tempo dell’Arechi tra Salernitana e Napoli. Gli ospiti hanno il pallino del gioco in mano e fanno la partita, ma, finora, non riescono a pungere. Squadre negli spogliatoi.

18.54 - Finisce il primo tempo.

45' - Concessi tre minuti di recupero.

44' - Lozano prova a calciare di prima col destro: conclusione che si alza e finisce lontanissima dallo specchio.

43' - Rientra in campo il centrocampista del Camerun: nessun problema per lui.

42' - Colpo al volto subito da Anguissa che resta a terra: entra lo staff sanitario.

41' - Primo cartellino giallo della gara: ammonito Anguissa per un fallo su Gondo.

39' - Ci prova anche Mario Rui: sinistro da fuori a incrociare, tiro a lato.

37' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Anguissa prova la girata al volo di sinistro. Tiro fuori misura che si alza sopra la traversa.

36' - Buona trama del Napoli con Mario Rui che vede il taglio in area di Politano e lo serve. Ranieri chiude in corner.

32' - Kastanos crossa, Schiavone sfiora la palla di testa e anticipa Gondo.

30' - Rrahmani e Anguissa regolarmente in campo, riprende senza problemi il gioco.

29' - Rrahmani e Anguissa si scontrano tra loro. Testa contro testa, si ferma il gioco.

27' - Scucchiaiata sulla sinistra per Lozano, beccato però in posizione irregolare. Il Napoli non riesce a rendersi pericoloso.

26' - Nessun problema per il terzino azzurro che si rialza e prosefue la gara.

25' - Di Lorenzo riceve una botta alla caviglia in seguito ad un contrasto con Ribery: l'ex Empoli resta a terra

23' - Fase un po' confusa della partita: diversi errori da entrambe le parti.

21' - Lozano prova a puntare Zortea, ma il rimpallo premia il difensore granata. rinvio dal fondo per la Salernitana.

17' - Zielinski e Mertens combinano in area: il sinistro del polacco viene murato da Di Tacchio.

13' - Il Napoli fa girare il pallone, alla ricerca di spazi. La Salernitana è stretta e rintanata dietro.

10' - Politano salta l'uomo e fa partire un cross col destro sul quale si avventa Lozano. Il colpo di testa finisce sopra la traversa.

8' - Ribery imbuca in area per Gondo. Koulibaly in scivolata chiude in calcio d'angolo.

6' - ZIELINSKI! Cross di Di Lorenzo dalla destra che pesca il polacco al centro dell'area. Il centrocampista prova a girare col mancino ma spara alto sopra la traversa.

4' - Lozano ci prova dal limite, ma viene murato. Il pallone arriva sul sinistro di Politano che calcia in porta ma il tiro è fuori misura.

3' - Come immaginabile, è il Napoli a fare la partita e a tenere il pallino del gioco. I granata fanno densità e si difendono.

18.05 - PARTITI! Inizia il match

17.59 - Le due squadre entrano sul terreno di gioco: pochi minuti al fischio d'inizio.

17.58 - Vid Belec, portiere della Salernitana, ha così parlato a DAZN prima della partita contro il Napoli: “Oggi sarà una bella partita, siamo pronti. L’abbiamo preparata come vuole il mister, dobbiamo essere perfetti perché appena sbagli queste squadre ti puniscono. Dobbiamo combattere su ogni pallone”.

17.55 - Juan Jesus, difensore del Napoli, prima della sfida con la Salernitana è intervenuto al microfono di Dazn: "E' un gruppo fantastico, mi ha accolto benissimo e sono contento di quello che stiamo facendo. Stiamo facendo un grandissimo campionato, sia in attacco che in difesa. Tutta la squadra aiuta in difesa e rende tutto più semplice".

17.50 - Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, prima del derby contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn: "Sensazioni da brividi, i nostri tifosi ci hanno accompagnati fino allo stadio, con grandi incitamenti. Dobbiamo mettere in campo quanto ci hanno trasmesso.

Schiavone? Si è meritato il posto da titolare nella partita col Venezia e per gli infortuni che abbiamo a centrocampo. E' un ragazzo serio, parla poco, si impegna. E' giusto che abbia la sua chance".

17.44 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prima della sfida contro la Salernitana è intervenuto al microfono di Dazn.

Come cambia il Napoli con Mertens e senza Osimhen? "Cambia come caratteristiche perché Osimhen è uno che attacca la profondità e Mertens gioca con la palla sui piedi, però sa fare anche quello".

Perché Insigne in panchina? "Questione di discorsi interni tra noi, di situazioni da gestire. Non si tratta di essere più forti o meno con Insigne e Osimhen, si tratta di avere caratteristiche differenti. Ma abbiamo le nostre qualità".

Come può mettervi in difficoltà la Salernitana? "Saranno dello stesso livello nostro. Sia noi che loro abbiamo necessità di far punti e nessuna delle due si accontenterà di una buona prestazione. Durante la partita ci saranno prove da parte nostra e da parte loro, questa necessità contribuirà a dar vita a una partita equilibrata".

17:20 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

16.50 - Sono state ufficializzate le scelte di Colantuono e Spalletti per gli undici che partiranno titolari. Nel Napoli lasciato a riposo Insigne con Lozano che sostituirà il capitano a sinistra. A compleatare il tridente Politano a destra e Mertens, che prende il posto di Osimhen al centro.

SALERNITANA (4-2-3-1): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, Schiavone; Ribery; Bonazzoli, Gondo. A disp. Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Djuric, Aya, Obi, Kechrida, Simy, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. All. Colantuono

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Mertens, Lozano. A disp: Meret, Marfella, Demme, Juan Jesus, Elmas, Insigne, Ghoulam, Petagna, Zanoli, Lobotka. All. Spalletti

Ci sarà una cornice di pubblico importanti all'Arechi per il sentitissimo derby da quelle parti contro il Napoli. Sono previsti circa 18 mila tifosi, di cui 4 mila circa dovrebbero essere di fede azzurra, malgrado il divieto di vendita dei biglietti nelle altre province campane diverse da Salerno. La Questura di Salerno ha rafforzato i servizi di prevenzione all’esterno dello stadio, mentre sugli spalti gli steward determineranno con dei cordoni due zone cuscinetto. Sono tanti i sostenitori del Napoli che si muovono ogni settimana da varie parti d’Italia per seguire la squadra di Spalletti e che saranno oggi anche all’Arechi, ma le Forze dell’Ordine non lasciano trapelare alcuna preoccupazione.

Le ultime sulla Salernitana

Colantuono senza gli infortunati Capezzi, Bogdan, Ruggeri e Coulibaly mentre è rientrato dopo la negatività Veseli ma non è pronto ancora per iniziare da titolare. Davanti a Belec in difesa ci saranno Strandberg e Gyomber (favorito su Gagliolo) con Zortea e Ranieri ai lati. A centrocampo Obi, Di Tacchio e Kastanos mentre Ribery agirà più avanti alle spalle dell'attacco pesante composto da Bonazzoli e Djuric (favorito su Simy e Gondo), ma non si esclude un atteggiamento un po' più coperto.

Le ultime sul Napoli

Il 3-0 al Bologna al 60', gestendo la partita a ritmi più bassi ed anticipando alcuni cambi, può aver ridotto il dispendio di energia e quindi il turnover anche se si gioca solo due giorni e mezzo dopo. Spalletti ha perso Osimhen nella rifinitura e dovrebbe sostituirlo con Mertens (favorito su Petagna), rilanciando Politano a destra, con Insigne a sinistra (risparmiato nella mezz'ora finale). A centrocampo nel finale è stato risparmiato Anguissa, ma Demme insidia uno tra l'ex Fulham e Fabian. In difesa ancora out Manolas e quindi solite scelte e l'unico dubbio forse è legato al recupero fisico di Mario Rui (con Juan Jesus pronto all'occorrenza).

Tra il Napoli e la decima vittoria in campionato, che potrebbe valere tanto in termini di classifica considerando Roma-Milan, c'è la Salernitana in un derby regionale atteso probabilmente da una vita dalle parti di Salerno. Gli incroci nella massima serie, infatti, sono ridotti alle due gare (pareggiate entrambe) che risalgono alla stagione 1947/48. La squadra di Spalletti non dovrà innanzitutto sottovalutare la formazione di Colantuono, reduce dal successo sul campo del Venezia, favorito da una superiorità numerica, ma che testimonia comunque una crescita rispetto alle scorse giornate. Anche perché la Salernitana potrà contare su due giorni in più di riposo, avendo giocato martedì, mentre il Napoli scenderà in campo appena due giorni e mezzo dopo la sfida col Bologna.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Napoli