LIVE - Salisburgo-Napoli, pre-partita: out Manolas, Insigne e Milik, Ancelotti lancia Mertens-Lozano!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

19.55 - Schieramento offensivo anche nel Salisburgo con Daka e Minamino, due attaccanti a tutti gli effetti, esterni di centrocampo e panchina per l'esterno Szosboszlai

19.45 - Formazione rimaneggiata per Ancelotti e problemi anche a comporre la panchina. Il tecnico infatti non ha più difensori centrali, oltre ai laterali, ed in panchina è costretto a scegliere solo giocatori offensivi: Ospina, Elmas, Gaetano, Insigne, Milik, Llorente, Younes.

19.35 - LE FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le formazioni ufficiali. Nel Napoli non recupera Manolas e quindi Luperto al centro in una difesa inedita. A centrocampo c'è Zielinski e va fuori di nuovo Insigne mentre in attacco Ancelotti sorprende anche ADL con Lozano e Mertens insieme in attacco.

SALISBURGO (4-4-2): Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Minamino, Mwepu, Junuzovic, Daka; Hwang, Haaland. All. Marsch. A disposizione: Coronel, Ashimeru, Vallci, Onguene, Koita, Szosboszlai, Okugawa.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti. A disposizione: Ospina, Elmas, Gaetano, Insigne, Milik, Llorente, Younes.

19.30 - Si va verso Mertens e Lozano dal primo minuto in campo a Salisburgo. Tra poco le formazioni ufficiali con Ancelotti che potrebbe a questo punto sorprendere anche ADL che si attendeva Milik titolare.

19.25 - Nulla da fare, Kostas Manolas non scenderà in campo questa sera a Salisburgo. L'ultimo aggiornamento arriva da Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, che ha comunicato la bandiera bianca alzata dal difensore greco che non ha dato l'ok dopo la botta subita nell'ultimo match col Verona. A questo punto Luperto titolare con Koulibaly e zero cambi difensivi per Ancelotti alle prese con l'ennesima emergenza infortuni.

19.15 - A meno di due ore dall'inizio del match, si registrano all'esterno dalla Red Bull Arena di Salisburgo già file lunghissime. In home page trovate gli scatti del nostro inviato a Salisburgo.

19.00 - Il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino, ha pubblicato un post su Twitter sulle condizioni di Manolas. Queste le sue parole: "Spetterà a Manolas (d’accordo con staff tecnico e medico) l’ultima parola. Ci sarà da soffrire ma non credo che il greco sia uomo da tirarsi indietro. Da valutare i rischi, ovviamente".

18.40 - L'inviato di Sky, Alessandro Alciato, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Sky Sport 24 sulla probabile formazione azzurra: "Nonostante le parole di De Laurentiis, non è così scontata la partenza di Milik dal primo momento. L'unico sicuro del posto è Lozano. Attenzione anche a Manolas, il greco non è al meglio. Al suo posto potrebbe esserci Luperto".

Marsch dovrebbe confermare l'undici tipo visto nelle prime due gare con il dubbio legato alla prima punta, visto che la stellina Haaland sta impressionando in Champions ed è favorito su Daka. Per il resto nel 4-4-2 - ma che è più che altro un 4-2-4 - Minamino e Szoboszlai saranno gli esterni iper-offensivi con Mwepu e Junuzovic al centro. In difesa Kristensen a destra, il capitano Ulmer a sinistra , ed al centro la coppia Wober-Onguene.

Ancelotti deve fare a meno di Mario Rui, Ghoulam e Maksimovic. In difesa quindi Di Lorenzo dovrebbe essere confermato a sinistra con Malcuit a destra ed al centro Manolas-Koulibaly. A centrocampo con Callejon, Allan e Fabian potrebbe esserci Zielinski a sinistra e non Insigne. In attacco torna Mertens e per affiancarlo Lozano è leggermente avanti su Insigne e Milik per caratteristiche, volendo puntare con due giocatori rapidi sull'attacco alla profondità alle spalle della difesa altissima degli austriaci che saranno costantemente in pressione.

Il Napoli alla conquista della Red Bull Arena. La squadra di Ancelotti è attesa da un bivio importante della propria stagione, affrontando lo scontro diretto col Salisburgo per il secondo posto nel raggruppamento. Il compito non è dei più semplici perché il Napoli affronta la seconda gara più difficile del girone, seconda solo a quella che si giocherà ad Anfield, per i numeri pazzeschi in casa degli austriaci: il Salisburgo in casa non perde da 19 gare europee e di queste ne ha vinte 15 (di cui nove nelle ultime 10 e tutte le ultime sei). Di contro il Napoli in questi anni ha accentuato la tendenza Champions nelle difficoltà esterne: solo due punti nelle trasferte della scorsa fase a gironi e non vince fuori casa da otto gare di Champions (l'ultima a Lisbona col Benfica).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Salisburgo-Napoli, match valevole per la terza giornata del girone di Champions