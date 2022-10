LIVE - Spalletti: "Con l'Ajax ci assomigliamo. Meret: "C'è l'accordo per il rinnovo"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, presenterà a partire dalle 18:45 la sfida all’Ajax in Champions League in programma domani.

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, presenterà a partire dalle 18:45 la sfida all’Ajax in Champions League in programma domani. A breve le parole del tecnico in conferenza stampa direttamente dalla Jordan Cruijff Arena. Ad affiancare l'allenatore azzurro ci sarà Alex Meret. Tuttonapoli.net vi proporrà in tempo reale tutte le dichiarazioni testuali.

19:09 - Si parte con Meret

"Quest'anno sto trovando continuità, è più facile dimostrare le mie qualità. Sono contento della mia stagione fino ad ora".

Vedi il tuo rinnovo più vicino? “L’accordo c’è, manca solo la formalizzazione ma la mia testa è rivolta solo alla partita di domani”.

Sirigu? "Si è subito inserito bene nel gruppo e sono contento del suo arrivo ed è un piacere poter lavorare con lui".

Kim? "Complimenti a Kim che si è calato in questa avventura al meglio.

Sei migliorato tanto sul gioco di piedi: "Sono sempre migliorato su questo aspetto e so che devo migliorare ancora. Non è solo un lavoro mio ma di tutto il reparto. Non si può giudicare un portiere solo su questo, devo proseguire su questa strada e fare quello che mi chiede il mister".

19.16 - E' il turno di Spallletti: "Mi sembra che sta facendo un ottimo lavoro anche quest'anno. Con l'Ajax ci assomigliamo molto come tipo di squadra. Ad entrambe ci piace giocare e iniziare il gioco dal basso. Dobbiamo creare un verso sul modo di attaccare. Sarà una bella sfida, uno stadio bellissimo e un club fantastico. Riusciremo a diventare grandi solo facendo delle grandi partite e vogliamo farlo".

Sulla mentalità per domani: "La personalità te lo dà il modo di entrare in partita. Nono si possono fare partite dove ti nascondi un po' per avere un vantaggio. Si parte subito forte, perché l'Ajax è una squadra che costruisce bene e si cerca di togliergli lo spazio".

Chi gioca? "Abbiamo una rosa di livello e può essere che domani due o tre titolari giocano al posto di altri due o tre titolari. Non c'è bisogno di fare i nomi. Valutiamo tutto con il nostro staff".

Come sarà giocare ad Amsterdam? "E' bellissimo venire a giocare in uno stadio bellissimo come la Crujf Arena e contro un club con questa storia. Ogni vigilia della partita di Champions è per me come la vigilia del giorno di Natale. E' bello anche stasera, vogliamo essere all'altezza dei nomi che hanno questa competizione. Guardiamo sempre avanti, vogliamo creare ancora più spiragli per infilarci dentro e fare ancora meglio. Da tutti gli allenamenti si può trarre qualcosa da mettere in pratica, se ti adagi su quelle che possono essere le decisione ti ritrovi ad essere portato in giro dagli avversari".