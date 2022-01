Dopo un periodo in cui non c'è stata la conferenza stampa della vigilia, per la sfida col Bologna torna l'appuntamento con Luciano Spalletti.

TuttoNapoli.net Alla vigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti dal centro tecnico di Castel Volturno parlerà in conferenza stampa alle 14.30. Di seguito le parole riportate da Tuttonapoli.net