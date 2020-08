LIVE VIDEO - Castel di Sangro, convegno "La parola alle imprese", interverrà anche De Laurentiis

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire l'evento

19.40 - Subito interrogato ADL: "Noi guardiamo sempre avanti, ma da 20 anni troviamo un freno pazzesco, immagina che nel 2005 avremmo dovuto prevedere la crisi che poi s'è aggravata ora col Covid. Il convegno è su come ricostruire le imprese, ma Confindustria è stata assente, io quando ci andava già sentivo cose superata. Pensavano al terzo millenio come quello dei beni immateriali, ma io nel cinema c'ero già dentro in realtà, nel calcio invece non sapevo nulla, avevo giocato a basket, ma mi interessava l'unione sul piano spettacolare, cosa offrire al pubblico, il massimo in sala ed in tv ed il massimo della popolarità nel calcio che accomuna tutti. Noi siamo in mano a degli inesperti, degli incapaci. Voi immaginate a scuola se nell'ora di ginnastica uno spiegasse un'ora di tattica, di calcio, per farli appassionati, mollando i videogiochi, gli ipad, per far rintronare questi bambini con genitori irresponsabili. L'ho detto a dei genitori del perché dare questi cellulare. La scuola in generale fa acqua da tutte le parti, i politici per stare in sella per decenni, fanno crescere gli ignoranti, quei pochi andranno all'estero".

19.38 - Introdotti gli ospiti.

Amici di Tuttonapoli, buonasera da Castel di Sangro. Alle ore 19.30, presso il Palazzetto dello sport, in collaborazione con Regione Abruzzo, SSC Napoli, e comune di Castel di Sangro, Wall Street Italia presenta il convegno "Ricostruire: La parola alle imprese". Interverranno Aurelio De Laurentiis, l'amministratore Delegato di Magnaghi Aeronautica Paolo Graziano, l'Amministratore Delegato "Walter Tosto" Luca Tosto, l'amministratore Delegato Triboo Group Riccardo Maria Monti ed in collegamento da Milano, Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM. Condurrà l'evento, Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia.