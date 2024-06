Lobotka: "Sarò molto felice quando inizieremo la preparazione col Napoli, ma ora penso alle vacanze"

vedi letture

Stanislav Lobotka, centrocampista della Slovacchia e del Napoli, dopo l'eliminazione da Euro 2024 ha parlato in mixed-zone.

Stanislav Lobotka, centrocampista della Slovacchia e del Napoli, dopo l'eliminazione da Euro 2024 ha parlato in mixed-zone ai microfoni di Calciomercato.it del suo futuro: “Voglio solo salutare i tifosi del Napoli. In questo momento sono così triste, ma sarò davvero molto felice quando tornerò a Napoli e quando inizieremo la pre-stagione e questo è molto importante.

Ma ora ho bisogno di una vacanza perché tutta questa stagione è stata davvero dura per me. In questo momento sto solo pensando ad andare in vacanza e rilassarmi perché sono davvero stanco mentalmente e anche fisicamente”.