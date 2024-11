Lobotka titolare o dalla panchina? La scelta di Conte per il big-match di Milano

vedi letture

Stanislav Lobotka è recuperato ed è regolarmente a disposizione, lo ha confermato anche Conte in conferenza stampa, ma l’idea è che domani sera contro l’Inter non partirà dal primo minuto. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, Billy Gilmour tornerà a San Siro da protagonista e collezionerà la sua quinta partita consecutiva da titolare in campionato. Toccherà ancora allo scozzese, dunque, in una squadra che potrebbe presentare qualche accorgimento nel sistema di gioco, non negli uomini.

Antonio Conte è orientato a confermare la stessa formazione che ha battuto il Milan: Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa, Gilmour e McTominay a centrocampo; Politano e Kvaratskhelia con Lukaku nel tridente offensivo. Dai movimenti di McT e Politano dipenderanno lo sviluppo offensivo e la fase difensiva che non potranno essere slegati da quelli che presenta l’Inter.