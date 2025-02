Lookman, addio all'Atalanta? I tifosi sognano il gran colpo in estate

vedi letture

Botta e risposta a distanza tra Gasperini e Lookman. Dopo l'eliminazione in Champions League dell'Atalanta - ko contro il Bruges del giovanissimo Talbi che piace proprio al Napoli - il tecnico in conferenza ha definito il nigeriano uno dei "peggiori rigoristi che abbia mai visto" dopo il penalty fallito che poteva riaprire la qualificazione e, il giorno dopo, il calciatore ha risposto con una nota sui social in cui ha espresso tutto il suo dispiacere e lo stupore per aver sentito quelle parole dette in pubblico. In estate potrebbe consumarsi l'addio per Lookman e i tifosi del Napoli sognano. Così come quelli di altre squadre. D'altronde l'ex Leicester è un giocatore che fa gola a molti club e che nel corso di questi anni ha dimostrato tutto il suo potenziale. In più è ancora relativamente giovane avendo compiuto da pochi mesi 27 anni. Inoltre ha un ingaggio alla portata. Insomma, una vera e propria opportunità di mercato per molte società che vorranno rinforzarsi in attacco.

"Prendiamolo noi", "Può essere lui l'erede di Kvara", "Un'occasione imperdibile" sono solo alcuni dei messaggi che si leggono con frequenza sui social. A parlare sono i tifosi del Napoli che sognano il grande colpo estivo soprattutto dopo l'addio improvviso a gennaio di KK e il mancato arrivo di un verp sostituto. La verità è che se davvero Lookman dovesse lasciare l'Atalanta, si scatenerebbe una vera e propria asta a livello europeo. Già la scorsa estate il giocatore era stato molto vicino proprio al Psg che poi a gennaio ha puntato sul georgiano. Ma sognare non costa nulla e i tifosi del Napoli lo sanno.