Stelline Champions: Manna sul 19enne che ha rovinato i piani di Gasperini

Chemsdine Talbi, belga, 19 anni, del Club Bruges, è finito nel mirino del Napoli. Ne parla il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Il Napoli si sta interessando all'attaccante che ha messo in seria difficoltà l'Atalanta con l'eliminazione ai playoff di Champions League. Il suo contratto scade nel 2027 e su di lui ci sarebbe anche la Juventus. Talbi è stato autore di una doppietta a Bergamo nella gara di ritorno ma era stato decisivo già nel match d'andata con un assist e tante giocate di qualità. Il Napoli ci pensa. Il suo ruolo è quello di esterno destro ma in carriera ha ricoperto anche la posizione di trequartista o seconda punta.

