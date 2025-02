Lookman sul mercato in estate! Romano svela: "Era stato già pianificato dall'Atalanta"

Dopo il botta e risposta tra Gian Piero Gasperini e Ademola Lookman dopo il rigore sbagliato in Champions League dal nigeriano ieri, il futuro dell'attaccante sembra essere lontano da Bergamo.

Per Fabrizio Romano, Lookman sarà la grande cessione del mercato estivo dell'Atalanta. Il giornalista ed esperto di mercato internazionale svela su X: "Resta il piano di Ademola Lookman di lasciare l'Atalanta quest'estate. L'Atalanta proverà a chiarire la situazione con Gasperini nelle prossime 24 ore dopo i forti richiami... ma non cambierà i piani futuri. Era già stato pianificato la scorsa estate, il trasferimento avverrà quest'anno".

