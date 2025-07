Ultim'ora Lookman, Atalanta fa muro all'Inter! Rai: ma il Napoli ha due problemi

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, nel corso de La Domenica Sportiva Estate ha parlato del futuro di Ademola Lookman, conteso da Napoli e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "Si ritorna a parlare di Lookman. Il Napoli ad oggi non ha ancora chiamato la famiglia Percassi. Gli azzurri seguono con interesse l’evoluzione della trattativa tra Lookman e Inter, perché sicuramente è un giocatore che piace. Però ci sono due problemi. Il primo, gli agenti del calciatore sono gli stessi di David e non si sono lasciati benissimo con il Napoli, anche perché spararono una mega cifra per le commissioni, 12 milioni e mezzo. Il secondo problema è che hanno detto sì a Marotta.

In più l’Inter ha a suo vantaggio l’ok del calciatore. Però l’Atalanta è assolutamente contraria all’offerta fatta dall’Inter, che è un prestito con obbligo a 40 milioni di euro. C’è da aggiungere che la cifra la fa il club che vende, non quello che compra. Invece gli agenti del nigeriano avrebbero detto all’Inter di portare il calciatore per 40 milioni, una cifra che Percassi non ha assolutamente mai avallato. C’è già un precedente, quando Lookman ruppe con Percassi lo scorso anno sempre per colpa degli agenti: lo avevano promesso al Paris Saint-Germain per la cifra ridicola di 25 milioni. Ovviamente i Percassi si opposero. Quindi al momento il Napoli è vigile su Lookman ma non ha fatto nessuna offerta, perché vuole aspettare gli eventi. Tra l’altro sa anche che l’Atalanta con Juric non è interessata a Raspadori".