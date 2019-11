Luce oltre il caos: ottavi possibili anche perdendo col Liverpool

Nonostante le difficoltà c'è una buona notizia: il Napoli è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di Champions League. Basta vincere almeno una delle due partite oppure pareggiarle entrambe. In caso di ko col Liverpool, però, la qualificazione resta ugualmente alla portata. Bisognerà tifare per il Genk contro il Salisburgo. Anche il pari dei belgi regalerebbe al Napoli il pass per il turno successivo. Ecco la luce in fondo al tunnel, momentanea ma forte. Il Napoli vuole conquistare gli ottavi, ci sperano i tifosi che stanno vivendo un periodo surreale. A poche ore dalla sfida decisiva si parla di multe, sanzioni, avvocati. Non c'è calcio ma tutt'altro. Eppure la classifica del Gruppo E sorride agli azzurri.

SITUAZIONE - Il Liverpool è primo a 9 punti, il Napoli secondo a 8. La vittoria dei Reds permetterebbe alla squadra di Klopp di blindare il primo posto. Il Napoli resterebbe a 8 ma il Salisburgo è a 4 punti e in caso di pareggio col Genk (1) gli azzurri conquisterebbero ugualmente il pass per il turno successivo. Questo perché il Salisburgo, anche in caso di arrivo a pari punti col Napoli, è sotto nello scontro diretto. Senza dover considerare gli altri, il Napoli può pareggiarle entrambe o vincerne almeno una per gli ottavi. Quella in casa col Genk all'ultima giornata sembra alla portata. Ma la qualificazione può arrivare già ad Anfield. Sarebbe un finale inaspettato. Magari un punto di svolta di una situazione assurda.