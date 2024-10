Lukaku a Sky: "Già integrato, merito di tutti! McTominay già mi conosce. All'intervallo..."

Al termine del match vinto 3-1 contro il Como, l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Un gol e e due assist nonostante non sei ancora al massimo della condizione. “Stiamo arrivando, per me è un percorso perché sono arrivato tardi. Tutto il merito dei miei compagni, dello staff tecnico e dei tifosi. Dobbiamo continuare così. Ora c'è la pausa per le nazionali, noi che non andiamo in nazionale continuiamo a lavorare e ci prepariamo alle prossime partite”.

Avete dimostrato carattere dopo il pareggio? Sì, tutti sanno che siamo una squadra cha lavoriamo su diverse situazioni. All’intervallo ci siamo parlati dicendo che dovevamo rimanere compatti e di fare male quando avevamo l'occasione di farlo. Questo è esattamente ciò che abbiamo fatto. Abbiamo avuto anche dei momenti in cui, in contropiede, potevamo fare meglio, ma dobbiamo rivedere queste situazioni per migliorare in futuro."

McTominay ti ha ringraziato per l’assist? “Certo, conosce il mio gioco, abbiamo giocato due insieme a Manchester. Conosco le sue caratteristiche, sotto porta è micidiale. Aspettiamo tanti gol e tanti assist da lui. Sta facendo molto bene e deve continuare così."