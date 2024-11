Lukaku a quota 8 tra assist e gol, ma "se non segna una rete a partita non va bene"

Romelu Lukaku domenica sfiderà al Maradonacon la maglia del Napoli la Roma, squadra in cui aveva militato nella scorsa stagione in prestito dal Chelsea. A parlare del momento dell'attaccante belga è il quotidiano romano 'Il Messaggero': “Non c’è partita, che Conte non riceva una domanda inquisitoria su Lukaku.

Eppure Romelu, pronto a vivere un’altra gara da ex dopo la trasferta a Milano contro l’Inter, è primo in classifica, tra gol e assist ha già raggiunto quota 8, gioca per la squadra, si sacrifica ma la storia è ormai nota: se non segna una rete a match non va bene. C’è sempre quella condizione atletica non ottimale (dovuta al fatto che salta a piè pari la preparazione estiva ormai da due stagioni) che fa storcere il naso a più di qualcuno“.