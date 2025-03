Lukaku, discorso da brividi: dal Belgio fa sognare i tifosi del Napoli

"Ragazzi, adesso cerchiamo tutti di vincere un titolo nei nostri club". Il Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Romelu Lukaku dal ritiro del Belgio. Tre gol in due partite in nazionale per Big Rom, ora a quota 399 in carriera. Una rete dal grande traguardo.

Parole da leader, le sue, che fanno sognare i tifosi del Napoli: "Ho visto molte squadre rimontare da situazioni difficili. Basti pensare alla rimonta del Barcellona contro il PSG in Champions League qualche anno fa. E l'ho sperimentata anche con il Manchester United contro il PSG. Nel calcio, non è finita finché non è finita", altre dichiarazioni riportate dal quotidiano. Lukaku è abituato a vincere e a caricarsi le proprie squadre sulle spalle. Ha personalità da vendere e ora lancia a distanza la sfida all'Inter, la sua ex squadra, per questo finale di campionato.