Lukaku e due dati 'choc' sulla sua prova contro la Lazio

vedi letture

C'è un dato che spiega tutte le difficoltà di Lukaku contro la Lazio: appena 15 tocchi in 90' e 10 passaggi riusciti. In sintesi, il belga è stato servito molto poco dai compagni ma ha fatto quello che ha potuto. Sponde e basta. Nessun tiro in porta.

Un attaccante vive per il gol ma Lukaku spesso gioca per gli altri. Non arrivano troppi palloni in area e lui soffre. Aspetta invano. Si muove senza successo. Il Maradona ieri lo ha anche fischiato ma proprio contro la Lazio non ha avuto chance. Non ci sono stati errori. Solo tante rincorse, attese e la porta di Meret frontale con Provedel alle sue spalle. Lo ha visto poche volte.

Voto 5 La Gazzetta dello Sport: "Problema serio: leggibile nei movimenti, non trova la profondità, non riesce a girarsi per puntare. E non calcia mai".

Voto 5 Corriere dello Sport: "Sculettate solite per fare da sponda. Ha solo aperto spazi, mai al tiro".

Voto 5 Tuttonapoli: "Pochi palloni giocabili, ma spesso in ritardo sui crossa che arrivano in area".