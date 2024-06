Lukaku esce allo scoperto: "Futuro? Ho già deciso! Conte il migliore conosciuto in carriera. Tecnico è come la moglie..."

Romelu Lukaku vorrebbe tornare a lavorare con Conte. Con l'allenatore del Napoli in panchina, tra il 2019 e il 2021, ha segnato 64 gol

Romelu Lukaku vorrebbe tornare a lavorare con Conte. Con l'allenatore del Napoli in panchina, tra il 2019 e il 2021, ha segnato 64 gol nei due anni all'Inter. Intervistato da RTL Sports, l'attaccante del Chelsea ha rivelato: "Conte è stato il miglior allenatore che ho avuto finora in carriera". Un'altra conferma del rapporto speciale che c'è tra i due. Ora il futuro del bomber belga è in bilico e il club azzurro ci pensa come eventuale sostituto di Osimhen.

A proposito di futuro, Lukaku ha aggiunto: "Nella mia testa già so cosa succederà. A molti piace parlare, forse perché non ho un agente. Ma ho io il controllo della situazione e quando farò una scelta la motiverò e tutti saranno d'accordo con me. Tutte le volte che sono andato via o sono rimasto da qualche parte è dipeso anche dal rapporto col mio allenatore. E' come avere una relazione con una donna. Se non c'è più sintonia, perché restare insieme?".

Lukaku ha anche rivelato di essere stato vicino all'Al-Hilal la scorsa estate: "Per due giorni di fila ho pensato: sì, adesso ci vado. Poi: no, non vado. Avevo dubbi, un po' di paura, anche se in quel periodo stavano tutti andando a giocare in Arabia. Anderlecht? Quel ritorno ci sarà sicuramente, molto prima di quanto si possa pensare. Mi mancano mia madre, i miei figli. Ho lasciato il mio paese a diciotto anni".