Lukaku, il bel trend col Toro e un traguardo storico nel mirino: Rom vuole segnare ancora

Romelu Lukaku va alla ricerca di un altro gol, il sesto della sua prima stagione con la maglia del Napoli. Anzi, ne cerca altri nove, pertché tanti ne mancano a aun traguardo storico: le 400 reti in cariera. A ricordarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Romelu 391: è il prefisso dei gol di Lukaku. E il conto alla rovescia inaugurato domenica scorsa con la Roma può continuare: il gol segnato da Rom ha permesso al Napoli di vincere la nona partita in campionato e a lui di portarsi a -9 da quota 400 reti in carriera.

Ha girato l’angolo, è sull’ultimo rettilineo, e la prima tappa è Torino. Oggi. Per la settima volta contro il Toro, una delle squadre più colpite nel corso della sua parabola italiana: 5 gol in 6 partite. Con una curiosità che non può sfuggire: nelle quattro volte che ha incrociato i granata in trasferta ha sempre lasciato il segno, 3 reti e un assist equamente distribuiti. Uno per. Tre vittorie e un pareggio".