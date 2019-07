Luperto a Kiss Kiss: "Ancelotti ha mantenuto la parola, allenarmi con questi campioni mi fa crescere. Su Di Lorenzo e Manolas..."

Sebastiano Luperto parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss del suo momento e delle prime sensazioni in questi primi giorni di ritiro. Queste le sue parole del difensore classe ’96: “Sta andando bene, ci sono molti giovani ed aspettiamo quelli che tornano dalle nazionali. Ci stiamo allenando con grande professionalità. Un ritiro nei primi anni è faticoso, poi dopo qualche anni ti abitui e sei già mentalizzato su quello che devi fare. Per me allenarmi con questi campioni è di grande stimoli, ti fanno migliorare un sacco”.

Sulla stima di Ancelotti: “Il mio debutto è stato formidabile, il mister è stato di parola perché mi ha voluto tenere e mi ha fatto anche giocare. Per me è stata una grande soddisfazione. Lavorare con lui è qualcosa di unico, sotto tutti i punti di vista”.

Sulla sua duttilità in campo: “È fondamentale nel calcio moderno saper fare più ruoli, per me è un valore aggiunto”

Sulla coppia Koulibaly-Manolas: “Sarà per me motivo di crescita, cercherò di rubare da loro e migliorare giorno dopo giorno per arrivare ad alti livelli. Al mister piace giocare alti, per me è una cosa positiva perché a me piace molto giocare la palla”.

Obiettivo nazionale: “Per me è un sogno, speriamo che si realizzi. Under 21? Siamo una squadra molto giovane",

Sul nuovo acquisto Di Lorenzo: “È un giocatore molto forte sul piano fisico, spinge tanto in fase d’attacco ma anche in difesa sa fare molto bene ed è difficile da superare”

Sul campionato: “Sembra esserci un alto livello di competitività, noi dobbiamo fare bene e cercare di migliorare quanto fatto lo scorso anno. Conosciamo quello che vuole il mister, il gruppo è consolidato e speriamo di fare bene”

Sulla piazza napoletana: “Ormai sono sei anni che sono qui, conosco bene la passione dei tifosi azzurri. Qualche piccolo sgarro all’alimentazione? Pizza è molto buono, quindi ogni tanto ci sta”

Sui tifosi: “Ora ci sono stati anche i lavori al San Paolo, speriamo che sia sempre pieno in questa stagione che ne avremo bisogno”.