"Ma cosa avete in testa? Mica siete in vacanza!", rabbia Gattuso in Europa: il retroscena

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta di un retroscena legato alla partita col Rijeka. Gattuso all'intervallo della sfida europea avrebbe detto ai suoi: "Ma cosa avete in testa? Mica siamo venuti in vacanza" lamentandosi per l'approccio e l'atteggiamento della squadra, fino a quel momento decisamente passivo. Una gara da dimenticare al più presto quella in terra croata per gli azzurri, che domani sfideranno il Bologna di Mihajlovic.