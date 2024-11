Manna a Dazn: "Coerenti col nostro messaggio iniziale, c'è bisogno di tempo"

Nel pre-partita di Inter-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Ambiente positivo nonostante la sconfitta? Sicuramente siamo stati coerenti con quello che è stato il nostro messaggio iniziale. Il presidente l’ha detto nei giorni scorsi, siamo concentrati sul lavoro quotidiano, l’abbiamo sempre detto e continueremo a dirlo. Il campionato è un bel campionato, dimostra che il livello si sta alzando perché le squadre nelle competizioni europee sono state molto brave. Ce lo godiamo, ci godiamo questa grande partita e speriamo di essere all’altezza di questo prestigioso palcoscenico”.

C’è voglia di fare una grande prestazione? “Abbiamo sempre detto di rimanere concentrati e positivi, gestendo i momenti buoni come sono stati fino a domenica e anche quelli di difficoltà, perché fanno parte di un percorso come della vita. Quindi non dobbiamo far spostare l’attenzione, rimare concentrati come abbiamo fatto finora. Abbiamo lavorato bene, è stata una buona settimana, come sempre, le partite sono fate di dettagli. Speriamo di fare una buona prestazione”.

Conte ha detto che Inter e Atalanta sono più forti della vostra. “E’ oggettivo, l’anno scorso ha dominato questo campionato. E’ una squadra che a marzo aveva già fatto la campagna acquisti, bisogna fargli i complimenti per la competenza. L’Atalanta ha fatto un percorso incredibile, è cresciuta anno dopo anno, hanno un buonissimo allenatore. Anche noi stiamo lavorando in modo costruttivo, ma c’è bisogno di tempo”.

Conte è bravissimo a imporre subito il suo stile, questo è l’aspetto che colpisce di più? “Non abbiamo scelto un allenatore per tornare a vincere, ma uno per ricostruire. Abbiamo scelto il migliore possibile in questo, questa è la verità. Sappiamo dove dobbiamo arrivare e abbiamo bisogno di un percorso. Il suo curriculum parla da solo, abbiamo bisogno solo di tempo. Non vogliamo smorzare l’entusiasmo e far smettere di sognare, dobbiamo fare capire la gente che possono esserci anche dei periodi negativi”.