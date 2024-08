Manna-ADL dritti sul mercato: "Non bisogna accontentare Conte, ma il Napoli. Pronti 5-6 acquisti"

vedi letture

"Il centravanti prima di tutto, poi un trequartista, due centrocampisti e forse un difensore e un portiere".

Non bisogna accontentare Conte, ma il Napoli. È questa la frase chiave che sta alimentando i confronti e le discussioni fra l’allenatore, il ds Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis. A scrivere delle valutazioni in sede di mercato di presidente e direttore sportivo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Le esigenze di mercato non sono capricci del tecnico azzurro, ma reali necessità di una squadra che si è posta come obiettivo quello di tornare in Champions. In questo momento il Napoli è ancora un cantiere, ha bisogno di completarsi e di migliorarsi se vuole ridurre il gap con le altre big e centrare il suo traguardo. Tradotto, ha bisogno di cinque o sei giocatori da prendere entro il 30 agosto. Il centravanti prima di tutto, poi un trequartista, due centrocampisti e forse un difensore e un portiere".